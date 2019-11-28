В стерильной зоне международного аэропорта «Манас» включили все обогреватели. Об этом 24.kg сообщили пассажиры задержанного на несколько часов рейса российской авиакомпании «Аэрофлот».
По их словам, ситуация изменилась буквально через несколько минут после того, как проблема стала известна СМИ. Пришли трое технических специалистов. Они включили обогреватели не только в старом зале стерильной зоны, но и в новом зале ожидания. Кроме того, пришли специалисты, которые проверяли, какая температура была в помещении с утра.
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