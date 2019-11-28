В стерильной зоне международного аэропорта «Манас» включили все обогреватели. Об этом 24.kg сообщили пассажиры задержанного на несколько часов рейса российской авиакомпании «Аэрофлот».

По их словам, ситуация изменилась буквально через несколько минут после того, как проблема стала известна СМИ. Пришли трое технических специалистов. Они включили обогреватели не только в старом зале стерильной зоны, но и в новом зале ожидания. Кроме того, пришли специалисты, которые проверяли, какая температура была в помещении с утра.

Фото читателя 24.kg. Задержка рейса Бишкек — Москва

«Впервые с раннего утра мы смогли согреться. Кроме того, в районе аэропорта стало значительно теплее, и рассеялся туман. А вот дата вылета самолета перенесена в пятый раз. Теперь на онлайн-табло компании «Аэрофлот» сообщается, что рейс вылета из Бишкека в 14.10, а с табло в аэропорту «Манас» рейс с указанием времени вылета вообще убрали», — рассказали читатели.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.