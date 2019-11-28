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Агент 024

Строительная компания прокладывает сети и перекрыла переход

На улице Шопокова компания «Ихлас» перекрыла переход из-за прокладки сетей. Об этом сообщил читатель.

По его словам, сначала через яму положили деревянный мостик, но позже проход перекрыли лентами.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg

«Обходить приходится по проезжей части. Рядом базар, здесь всегда много машин. Понятно, что компании надо прокладывать сети, но почему никто не думает о безопасности и комфорте пешеходов?» — сообщил он.

Напомним, ранее жители жаловались, что компания подключилась к их трансформаторной подстанции и установила столб, не укрепив его.

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