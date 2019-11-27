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Агент 024

В новостройке «Кара-Жигач» работает незаконная точка по продаже ГСМ

В столичной новостройке «Кара-Жигач» работает незаконная точка по продаже ГСМ. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его данным, точка работает уже несколько дней в районе пересечения улиц Сары Озон и Достоевского.

Напомним, ранее Финпол сообщил, что устанавливает места сбыта ввезенного незаконным путем ГСМ. В службе напомнили, что если вы обладаете какой-либо информацией о незаконной реализации ГСМ, сообщайте о фактах по телефонам: 0312323091, 0312323707.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
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