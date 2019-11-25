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Агент 024

Люди мерзнут на остановках. На линии вышли не все автобусы

На работу общественного транспорта пожаловался читатель 24.kg. По его данным, автобусов на линиях нет или вообще, или работает один-два.

«Мы так и не дождались автобус № 7», — сообщил горожанин.

Начальник Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Нурлан Койчубаков подтвердил, что сегодня на рейсы вышло меньше автобусов. «Мы установили всесезонные шины, но они почему-то задубели. Решили не рисковать и не выпускать их на линии, ведь мы перевозим людей. До конца недели поставщики завезут новые шины белорусского производства», — отметил он.

Пока же БПАТП договорилось с «Тазалыком», чтобы сотрудники службы в первую очередь расчищали улицы, по которым проходит общественный транспорт. «И мы выпустим автобусы в полном объеме», — добавил Нурлан Койчубаков.

В Бишкекском троллейбусном управлении сказали, что сокращения количества техники нет. Сегодня вышли на линии 139 машин.
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