Люди мерзнут на остановках. На линии вышли не все автобусы

На работу общественного транспорта пожаловался читатель 24.kg. По его данным, автобусов на линиях нет или вообще, или работает один-два .

«Мы так и не дождались автобус № 7», — сообщил горожанин.

Начальник Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Нурлан Койчубаков подтвердил, что сегодня на рейсы вышло меньше автобусов. «Мы установили всесезонные шины, но они почему-то задубели. Решили не рисковать и не выпускать их на линии, ведь мы перевозим людей. До конца недели поставщики завезут новые шины белорусского производства», — отметил он.

Пока же БПАТП договорилось с «Тазалыком», чтобы сотрудники службы в первую очередь расчищали улицы, по которым проходит общественный транспорт. «И мы выпустим автобусы в полном объеме», — добавил Нурлан Койчубаков.

В Бишкекском троллейбусном управлении сказали, что сокращения количества техники нет. Сегодня вышли на линии 139 машин.