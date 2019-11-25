Люди мерзнут на остановках. На линии вышли не все автобусы

На работу общественного транспорта пожаловался читатель 24.kg. По его данным, автобусов на линиях нет или вообще, или работает
«Мы так и не дождались автобус № 7», — сообщил горожанин.
Начальник Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Нурлан Койчубаков подтвердил, что сегодня на рейсы вышло меньше автобусов. «Мы установили всесезонные шины, но они
Пока же БПАТП договорилось с «Тазалыком», чтобы сотрудники службы в первую очередь расчищали улицы, по которым проходит общественный транспорт. «И мы выпустим автобусы в полном объеме», — добавил Нурлан Койчубаков.
В Бишкекском троллейбусном управлении сказали, что сокращения количества техники нет. Сегодня вышли на линии 139 машин.