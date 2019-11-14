Рассеянный водитель бетономешалки залил трассу жидким раствором

Рассеянный водитель бетономешалки осложнил дорожное движение в американском Сан-Антонио (штат Техас), залив жидким цементом трассу. На очистку асфальта у городских служб ушло несколько часов, сообщило издание «АвтоПарк».

Устройство подобных машин исключает подачу бетона через складной лоток в движении, и разгрузочная воронка должна намертво фиксироваться. Но, видимо, случился какой-то сбой. Во время движения раствор оставлял на асфальте дорожку шириной 50- 60 сантиметров , а на светофоре выливалось до 150- 200 литров .

Удивляет сдержанность техасских автомобилистов, которые даже не попытались посигналить шоферу и предупредить о проблеме.