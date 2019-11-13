Открытый люк на дороге закрыли сломанным дорожным знаком

На улице Щербакова своровали люки. Об этом в группе «Черный список — нам не понравилось» в Facebook сообщила Алена Шакирбекова.

«Хватит разворовывать нашу страну! Сегодня ехала по улице Щербакова, половину люков своровали, многие из них — посередине дороги. Мало того что украли, так наши сердобольные граждане, переживающие, что машина попадет в люк, сломали знак пешеходного перехода и воткнули в дыру», — написала она.

Пользовательница также задалась вопросом, зачем нужен квартальный комитет, если за районом никто не смотрит. «Фонари не горят, повсюду мусор. Мы за что платим налоги? Чтобы жить в свинарнике?» — написала она.

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