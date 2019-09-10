«Безопасный город» уже не пугает. Как в Бишкеке водители игнорируют красный свет

В Бишкеке водители выехали на перекрестки на красный сигнал светофора. Видео 24.kg прислали читатели.

На перекрестке улиц Куттубаева и Айтиева тонированный ВАЗ (госномер 692 ACZ) проехал на красный свет.

Другой водитель нарушил ПДД на перекрестке улиц Горького и Панфилова (госномер 904 AAP).

На Панфилова/Токтогула автовладелец также нарушил Правила дорожного движения, проехав на красный свет.

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