Бишкекчане требуют убрать квадрациклы из парка на Южных воротах

Бишкекчане требуют убрать квадрациклы из парка Победы. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«В парке Победы на Южных воротах по аллеям, где гуляют горожане: семьи с маленькими детьми, пожилые люди, — устраиваются катания на квадрациклах. Будем ждать, когда случится трагедия, или власти уже начнут принимать адекватные меры и штрафовать, изымать квадрациклы? Когда начнет работать закон?» — возмущается он.

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