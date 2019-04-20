Выговор директору, демонтаж подстанции. Как мэрия реагирует на жалобы горожан

Бишкекчане продолжают сообщать в рубрику «Агент 024» о проблемах в городской инфраструктуре.

24.kg собрало ответы муниципалитета.

1 Ограждение восстановили

Возле остановки на улице Абдрахманова сотрудники «Тазалыка» восстановили ограждение забора.







Напомним, читатель сообщил, что из-за отсутствия ограждения народ выходит на проезжую часть перед остановкой, мешая тем самым маршруткам и троллейбусам.

2 Старую подстанцию демонтируют

Железобетонный корпус подстанции на улице Токтоналиева, который превратили в туалет и ночлежку, обещают демонтировать до конца месяца.

В ОАО «Северэлектро» отметили, что на данном участке была установлена новая городская комплектная трансформаторная подстанция с более мощным трансформатором (1 000 киловольт-ампер), а старый трансформатор демонтирован.

3 Инсталляцию убрали

Инсталляцию «Бишкек — моя любовь» на бульваре Эркиндик демонтировали сотрудники «Тазалыка». Ранее читатели сообщили, что ее сломали.

Отметим, что после демонтажа горожанам открылся камень, на котором написано, что здесь будет установлен памятник народному писателю Туголбаю Сыдыкбекову.

4 Тротуара не будет

В титульном списке на 2019 год ремонт тротуара по улице Фрунзе не предусмотрен.

Похоже, пешеходам придется и дальше вытаптывать зеленую зону вдоль обочины.

5 Стихийная торговля – бич городских властей

Справиться со стихийной торговлей у муниципалитета не получается, несмотря на регулярно проводимые рейды. При этом продавцы незаконно подключаются к городским электрическим сетям.

В ходе очередного рейда в Первомайском районе обрезано более 420 метров незаконно подключенных линий.

6 Неразбериху со знаками устранили

На улице Юнусалиева заменили дорожные знаки направления движения по полосе, которые вводили в заблуждение водителей. Висевшие ранее разрешали движение только направо и налево, а движение прямо запрещено. Теперь водителям гадать не придется, как правильно проехать перекресток без нарушения.

7 В троллейбусах повесят спецпоручни

Ранее поступившие троллейбусы были изготовлены по европейскому стандарту заводом-изготовителем, поэтому поручни расположены высоко. В них повесят специальные.

В поступивших в 2018 году троллейбусах поручни расположены на доступной для большинства горожан высоте.

8 Директору школы объявили выговор

Директору школу № 4, ученики который мыли окна на втором этаже с риском для жизни, объявили выговор.

«Родители детей претензий не имеют. Работа по предупреждению детского травматизма, безопасности жизни и здоровья детей идет усиленно», — отметили в мэрии.

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