Выговор директору, демонтаж подстанции. Как мэрия реагирует на жалобы горожан

Бишкекчане продолжают сообщать в рубрику «Агент 024» о проблемах в городской инфраструктуре.
24.kg собрало ответы муниципалитета.
1Ограждение восстановили
Возле остановки на улице Абдрахманова сотрудники «Тазалыка» восстановили ограждение забора.
Напомним, читатель сообщил, что из-за отсутствия ограждения народ выходит на проезжую часть перед остановкой, мешая тем самым маршруткам и троллейбусам.
2Старую подстанцию демонтируют
Железобетонный корпус подстанции на улице Токтоналиева, который превратили в туалет и ночлежку, обещают демонтировать до конца месяца.
В ОАО «Северэлектро» отметили, что на данном участке была установлена новая городская комплектная трансформаторная подстанция с более мощным трансформатором (1 000 киловольт-ампер), а старый трансформатор демонтирован.
3Инсталляцию убрали
Инсталляцию «Бишкек — моя любовь» на бульваре Эркиндик демонтировали сотрудники «Тазалыка». Ранее читатели сообщили, что ее сломали.
Отметим, что после демонтажа горожанам открылся камень, на котором написано, что здесь будет установлен памятник народному писателю Туголбаю Сыдыкбекову.
4Тротуара не будет
В титульном списке на 2019 год ремонт тротуара по улице Фрунзе не предусмотрен.
Похоже, пешеходам придется и дальше вытаптывать зеленую зону вдоль обочины.
5Стихийная торговля – бич городских властей
Справиться со стихийной торговлей у муниципалитета не получается, несмотря на регулярно проводимые рейды. При этом продавцы незаконно подключаются к городским электрическим сетям.
В ходе очередного рейда в Первомайском районе обрезано более
6Неразбериху со знаками устранили
На улице Юнусалиева заменили дорожные знаки направления движения по полосе, которые вводили в заблуждение водителей. Висевшие ранее разрешали движение только направо и налево, а движение прямо запрещено. Теперь водителям гадать не придется, как правильно проехать перекресток без нарушения.
7В троллейбусах повесят спецпоручни
Ранее поступившие троллейбусы были изготовлены по европейскому стандарту заводом-изготовителем, поэтому поручни расположены высоко. В них повесят специальные.
В поступивших в 2018 году троллейбусах поручни расположены на доступной для большинства горожан высоте.
8Директору школы объявили выговор
Директору школу № 4, ученики который мыли окна на втором этаже с риском для жизни, объявили выговор.
«Родители детей претензий не имеют. Работа по предупреждению детского травматизма, безопасности жизни и здоровья детей идет усиленно», — отметили в мэрии.
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