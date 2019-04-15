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Агент 024

Жители просят убрать старый трансформатор, который бомжи превратили в ночлежку

На улице Токтоналиева в Бишкеке между домами 60 и 62 установили новый трансформатор, а старую бетонную коробку оставили. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, бомжи ее превратили в ночлежку, некоторые люди используют в качестве туалета.

«Недавно, ее кто-то поджег. Приезжали милиция, пожарники и электрики. После будку закрыли, но ужасный запах стоит до сих пор. С потеплением «ароматы» усилились. Мы обращались в Западный РЭС, но безрезультатно», — написал он.

Читатель отметил, что рядом лежит основание будки — куски металла, обильно политые какой-то маслянистой жидкостью. А недалеко детский сад и детская игровая площадка.

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