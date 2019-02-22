«Безопасный город». Водители не могут решить, нужен ли поворот со второй полосы

Водители Бишкека не могут решить, нужен ли поворот налево со второй полосы.

Читатели 24.kg сообщили, что на пересечении проспекта Чуй и улицы Курманджан Датки поменяли знаки.

«Городские власти услышали граждан. Теперь с двух полос можно поворачивать только налево. Из крайности в крайность. Снова пробки, потому что большая часть машин едет прямо. Просьба подсказать им, чтобы оставили знак с крайней полосы «Поворот только налево», а соседний ряд — «Движение прямо и налево», — отмечают читатели.

К слову отметим, что на Чуй — Фучика также поменяли знаки. Там разрешили поворот налево со второго ряда и движение прямо.

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