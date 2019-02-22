16:39
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024
Сюжет: Безопасный город (201)

«Безопасный город». Водители не могут решить, нужен ли поворот со второй полосы

Водители Бишкека не могут решить, нужен ли поворот налево со второй полосы.

Читатели 24.kg сообщили, что на пересечении проспекта Чуй и улицы Курманджан Датки поменяли знаки.

«Городские власти услышали граждан. Теперь с двух полос можно поворачивать только налево. Из крайности в крайность. Снова пробки, потому что большая часть машин едет прямо. Просьба подсказать им, чтобы оставили знак с крайней полосы «Поворот только налево», а соседний ряд — «Движение прямо и налево», — отмечают читатели.

К слову отметим, что на Чуй — Фучика также поменяли знаки. Там разрешили поворот налево со второго ряда и движение прямо.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 567
Версия для печати
Материалы по теме
«Безопасный город». Милиция будет следить за сохранностью камер
«Безопасный город». «Письма счастья» пока не будут отправлять водителям
Похищение камеры «Безопасного города». Один из задержанных — сотрудник милиции
«Безопасный город». Сохранность передвижных камер обеспечивает «Вега»
В пригороде Бишкека злоумышленник пытался унести камеру «Безопасного города»
«Безопасный город». Бишкекчане просят увеличить количество остановок
«Умные» светофоры установят в Бишкеке после анализа работы «Безопасного города»
«Безопасный город». Зафиксировано уже более 12 тысяч нарушений
«Безопасный город». 50 тысяч водителей проверили штрафы за нарушение ПДД
Правительство определилось, как делить деньги от «Безопасного города»
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке автомобиль сбил девушку. ДТП попало на&nbsp;видео В Бишкеке автомобиль сбил девушку. ДТП попало на видео
В&nbsp;пригороде Бишкека злоумышленник пытался унести камеру &laquo;Безопасного города&raquo; В пригороде Бишкека злоумышленник пытался унести камеру «Безопасного города»
&laquo;Безопасный город&raquo;. Бишкекчане просят увеличить количество остановок «Безопасный город». Бишкекчане просят увеличить количество остановок
В&nbsp;Бишкеке машина с&nbsp;дипномерами проехала по&nbsp;тротуару В Бишкеке машина с дипномерами проехала по тротуару
Бизнес
4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! в&nbsp;Ошской области: новые скорости для сотен тысяч абонентов 4G LTE от О! в Ошской области: новые скорости для сотен тысяч абонентов
В&nbsp;День защитника Отечества MegaCom дарит подарки В День защитника Отечества MegaCom дарит подарки
Кыргызтелеком с&nbsp;1&nbsp;марта меняет тарифы на&nbsp;услуги местной телефонной связи Кыргызтелеком с 1 марта меняет тарифы на услуги местной телефонной связи
Вакансии на&nbsp;Lalafo: Работа найдет вас сама Вакансии на Lalafo: Работа найдет вас сама