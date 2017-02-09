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Здоровье

Минздрав не намерен «добивать» одни фармкомпании и открывать рынок другим

В Министерстве здравоохранения не намерены «добивать» одни фармкомпании и открывать рынок другим. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

Чиновник признал, что в адрес ведомства поступает масса критики по обеспечению лекарствами. «Когда возникает такой вопрос? Когда регулятивные функции теряет закон. В 2014-м поручалось разработать новый закон о лекарственных средствах. К сожалению, за три года сделать это было не очень легко. Есть противники новых правил игры в этом секторе. Документы несколько раз возвращали на доработку», - сказал министр.

«Кроме того, после вхождения Кыргызстана в ЕАЭС разработали новые правила и акты. Пакет нормативных актов передан в Жогорку Кенеш. В вопросе должны активно участвовать как население, так и общественные организации, а особенно фармкомпании. Закон не направлен на то, чтобы «добить» какие-то фармкомпании или кому-то открыть рынок. Абсолютно нет. Все должны существовать и обеспечивать население лекарствами», - добавил Талантбек Батыралиев.

«Другой вопрос – открытость и прозрачность закупок, регистрации и распространения лекарств. У нас амбициозные планы по внедрению электронной базы лекарств», - отметил глава Минздрава.
Ссылка: http://24.kg/zdorove/43059/
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