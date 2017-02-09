21:04
0
USD 69.43
EUR 74.01
RUB 1.17
Здоровье

Более половины кыргызстанцев не получают базовую медицинскую помощь

В республике на уровне первичной медико-санитарной помощи работает 1 тысяча 480 сертифицированных семейных врачей. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, потребность страны с населением 5 миллионов 764 тысячи (данные Нацстаткома на 1 января 2016-го) во врачебных кадрах почти в два раза больше.

  • То есть дефицит врачей первичного звена составляет около 50 процентов. Это означает, что более половины (2,5–2,8 миллиона) населения Кыргызстана не получает базовую медпомощь и услуги, в которых нуждается.

«При таком дефиците кадров сложно говорить о физической и экономической доступности медицинских услуг. Не обеспечивается исполнение статьи 61 Закона «Об охране здоровья граждан в КР», где прописано неотъемлемое право на охрану здоровья. Хронический дефицит кадров первичного звена все время растет», - констатируют в Минздраве.

В настоящее время из числа работающих семейных врачей 79 процентов - лица предпенсионного и пенсионного возраста. При этом нет притока молодых специалистов. Выпускники медицинских вузов преимущественно выбирают узкие специальности.

  • Специалисты бьют тревогу: последствия сложившейся ситуации грозят обвалом системы здравоохранения, поскольку первичная медико-санитарная помощь является ядром системы здравоохранения.
Ссылка: http://24.kg/zdorove/42097/
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
Источником распространения гепатита А в России назвали работников из Кыргызстана
Смерть новорожденного в роддоме: врачи пока не виноваты
Семь основных мифов о гриппе
Пять простых способов, как защитить ребенка от вспышки ОРВИ
Консервированный «подарок»: какую опасность таят аппетитные грибочки и огурчики
В Бишкеке инфекционная больница критически переполнена
ОРВИ наступает. Бригад «скорой» в Бишкеке не хватает
В Кыргызстане рост ОРВИ. Школы на карантин пока не закрывают
В Бишкеке растет число пострадавших из-за гололеда
Скажи курению нет!
Популярные новости
В Минздраве рассказали, как распознать менингит В Минздраве рассказали, как распознать менингит
Бизнес
Серию телепередач о&nbsp;Восточном университете покажут в&nbsp;Государстве Катар Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар
&laquo;Смартфон по&nbsp;контракту&raquo;&nbsp;&mdash; подарите своей половинке мечту! «Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!
MegaCom: контролируйте свои расходы на&nbsp;связь MegaCom: контролируйте свои расходы на связь
&laquo;Скай Мобайл&raquo; (ТМ&nbsp;Beeline) запустил обновленный официальный сайт «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) запустил обновленный официальный сайт