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Здоровье

«Агент 024»: С января в аптеках не станет жизненно важного препарата для астматиков

С января 2017 года в аптеках не станет жизненно важного препарата для астматиков. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели. 

«Сегодня в аптеке сказали, что аэрозоль «Серетид» можно купить до конца 2016 года, а с января в аптеках его не будет. Говорят, что не заключили договор. А препарат входит в перечень жизненно важных лекарственных средств. Как быть? Я же не могу его закупить на всю оставшуюся жизнь!  Думаю, еще день-два, и в аптеках его абсолютно не будет. А я без этого препарата жить не могу», - посетовала читательница.

«Раньше на ингалятор были специальные карточки, дающие скидки. Тогда одна упаковка стоила 800-900 сомов. Сейчас скидок нет, и один флакон обходится в 2,5 тысячи сомов. Мне его хватает на месяц, но если чувствую себя плохо, он заканчивается гораздо раньше. В доме у нас два астматика. А если препарат вообще исчезнет с фармрынка? Как астматики будут жить?» - задается вопросами женщина.

По данным Департамента лекарственного обеспечения и медтехники, лекарственное средство «Серетид» (аэрозоль для ингаляций дозированный, Франция) зарегистрировано в КР до 2019 года. «Поставщик (компания «Бимед») ведет переговоры с производителем о возможности осуществления поставок, а также по пересмотру договорных обязательств. По предварительным данным, компания «Бимед» в ближайшее время ожидает поставок указанного препарата», - пояснили ИА «24.kg» в ведомстве.

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Ссылка: http://24.kg/zdorove/41036/
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