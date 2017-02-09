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Здоровье

Пять простых способов, как защитить ребенка от вспышки ОРВИ

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) продолжает расти. В Бишкеке все муниципальные школы закрыли на карантин с 5 по 12 декабря.

По данным столичного Центра госсанэпиднадзора, наибольшее количество заболевших приходится на детей до 14 лет - 66,8 процента, в том числе дети до 4-х лет - 41,3 процента, от 5 до 14 лет - 25,5 процента.

«Это сезонный рост ОРВИ, зимой – обычное явление, которое наблюдается каждый год. Распространяется инфекция очень быстро, а маленькие дети более подвержены вирусным инфекциям», - сказала ИА «24.kg» директор Республиканского центра укрепления здоровья Гульмира Айтмурзаева.

Она рассказала несколько простых способов, как защитить ребенка от вспышки ОРВИ.

Во-первых, не следует ходить в кинотеатры, детские развлекательные центры. Это закрытые помещения, где вирус держится дольше и распространяется быстрее. Стоит отказаться от поездок в горы и на природу.

Во-вторых, когда дети приходят домой, обязательно надо помыть руки с мылом. Личную гигиену нужно соблюдать. Вирус передаются через грязные руки.

В-третьих, если кто-то из родственников уже болеет, его нужно изолировать, чтобы он надевал дома медицинскую маску.

  • С вирусом можно бороться: соблюдать дома чистоту, делать влажную уборку, проветривать комнаты. 

В-четвертых, не надо никуда ходить. Человек – источник распространения инфекции. Как известно, передается она воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), очень быстро можно заразить других.

В-пятых, не переохлаждаться. Сейчас температура прыгает: днем – жарко, вечером - прохладно, на улице лужи. Если обувь неправильная, то у ребенка могут промокнуть ноги, он переохладится, и его организм будет более подвержен риску заражения. 
Ссылка: http://24.kg/zdorove/40957/
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