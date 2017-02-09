Громкие скандалы с лекарствами в Кыргызстане

Депутаты парламентского комитета проверили деятельность Департамента лекарственного обеспечения и медтехники, выявили нарушения и раскритиковали его руководство. Накануне в Жогорку Кенеше департамент обвинили в коррумпированности и убийстве граждан.

Аида Исмаилова сказала, что за время проверки ведомства депутатов пытались подкупить, но зря: «В этот раз депутаты совсем другие, мы принципиальные и доведем дело до конца. И присылать кого-то, чтобы с нами поговорили по отдельности, пожалуйста, не надо». Члены рабочей комиссии подняли вопрос соответствия Рустама Курманова должности главы и пообещали довести расследование до конца.

ИА «24.kg» вспомнило самые громкие скандалы, связанные с лекарствами в Кыргызстане.

Аллергия на диклофенак

Летом 2016 года в Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД) 12-летней девочке сделали укол диклофенака, после чего у нее начался некроз ткани ягодицы. Мать ребенка написала жалобу в Министерство здравоохранения. В ведомстве провели разбор и подтвердили недооценку организации медицинской помощи ребенку после развития осложнения в результате внутримышечной инъекции. Виновных поручили наказать. Причиной некроза назвали местную аллергическую реакцию на препарат. Сообщение о побочной реакции на лекарство (так называемую желтую карту) в НЦОМиДе сразу не заполняли.

Позже главврач медучреждения Нургуль Джанузакова сообщила ИА «24.kg»: «Мы приходим к заключению, что это был побочный эффект лекарственного препарата, в мировой практике мы нашли аналогичные случаи. Сейчас вопрос пока неоднозначен. Но я, как аллерголог, говорю: это нетипично для аллергической реакции. А во-вторых, три медсестры наказали ни за что: подобную реакцию предсказать сложно. Сейчас мы требуем повторного разбирательства с участием уже Департамента лекарственного обеспечения (ДЛО), по результатам которого мы cможем точно сказать, что это было».

Накануне в ЖК депутат Айсулуу Мамашова поинтересовалась у главы ДЛО: «В случае если комиссия Минздрава выяснит, что дело было именно в диклофенаке, вы готовы уйти с данного поста?»

Чиновник подтвердил, что берет на себя ответственность за препараты, которые проходят официальную сертификацию. Заключение комиссии медики ожидают получать в ближайшее время.

Клинические испытания ФС-1

Продолжается расследование по скандальному противотуберкулезному препарату ФС-1. Генпрокуратура КР возбудила уголовное дело по факту незаконного клинического испытания казахского препарата. Сообщалось, что в ходе применения на 54 пациентах у 10 из них развились побочные эффекты, есть два летальных исхода.

Позже в Казахстане опровергли связь между препаратом и смертью туберкулезных больных. Доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук РК Марат Кулманов подчеркнул, что умершие в Кыргызстане больные принимали не ФС-1, а плацебо.

Следствие продолжается.

Экспериментальная площадка для развитых стран?

Накануне в ЖК вспомнили усилия экс-депутата Ширин Айтматовой по отзыву с рынка препарата бактамеда. По ее словам, из-за его побочных действий отнялись ноги у 20 детей. Ширин Айтматова также отмечала: вместо того, чтобы обратить внимание на то, что от бактамеда пострадали дети, Департамент лекарственного обеспечения обвиняет ее.

Нардеп Наталья Никитенко до сих пор помнит то разбирательство: «Вопрос был рассмотрен, создавалась комиссия, ее рассматривал и Минздрав, и ДЛО. Выяснилось, что этот препарат изначально производился в одной из европейских стран, но там не употреблялся, как и в других развитых странах, где очень высокие требования к качеству лекарственных средств и их регистрации. Он отправлялся в третьи страны. И Кыргызстан попал в этот список».

«После расследования ДЛО предъявили претензии, была проведена еще одна проверка, но в департаменте сказали, что все нормально. Однако факт остается фактом. Во многих странах Европы лекарство запрещено. А в Кыргызстан – пожалуйста, завозите лекарства и вакцины, которые непригодны или просрочены. А может быть, это экспериментальная площадка для развитых стран?» - задалась нардеп вопросом.

«Мы должны уважать себя и говорить о безопасности страны. Безопасность – это не только поставить границы, потратить средства на оборону. Это, прежде всего, здоровье наших граждан. Вопрос по бактамеду поднимался в конце пятого созыва, но шестой созыв его продолжает. Что вы сделали для предотвращения таких ситуаций сегодня?» - спросила Наталья Никитенко у главы ДЛО.

Рустам Курманов обещал представить информацию.

Когда срок годности неважен

Еще один скандал был связан с просроченным препаратом - репретином. Летом 2014-го ставили вопрос смерти 20 почечных больных, погибших за 4 года в отделении искусственной почки Чуйской областной больницы.

По словам той же Ширин Айтматовой, «момент роста смертности совпал с разбирательствами по поводу использования просроченного репретина». «Больные говорили, что самочувствие улучшилось после его отмены, смертность прекратилась. Но самое интересное: уголовное дело по использованию просроченных препаратов не возбуждалось, поскольку сами же врачи, которые кололи просроченные лекарства, написали, что его можно использовать еще полгода», - говорила тогда нардеп.

Нефролог Бектур Абдиев тогда же отмечал, что высокая смертность отмечалась в 2011-м и 2012-м, а препарат использовался в 2013 году.

По факту возбуждалось уголовное дело.

По словам экс-зампредседателя Фармкомитета Гулбары Кулушевой, дело так ничем и не закончилось. «Репретин и бактамед – препараты одной и той же компании-дистрибьютора, работавшей в КР. Компании дали уйти с рынка как бы по собственному желанию. Хотя, по идее, регуляторный орган должен был отозвать лицензию», - сказала она ИА «24.kg».

…Накануне депутаты решили вынести вопрос безопасности и качества лекарств, доступных на фармрынке Кыргызстана, на парламентский час.