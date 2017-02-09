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Здоровье

Консервированный «подарок»: какую опасность таят аппетитные грибочки и огурчики

В 2016 году в республике зарегистрировали 108 случаев пищевых отравлений. Пострадали 250 человек. Три случая закончились летально, сообщили в Министерстве здравоохранения.

В ведомстве предупреждают: с наступлением зимнего периода возросла опасность возникновения случаев ботулизма. Особенно перед новогодними праздниками население начинает массово открывать и употреблять консервированные продукты, приготовленные в домашних условиях. Пищевые отравления в быту часто связаны с незнанием мер их профилактики и легкомысленным отношением к возможным последствиям.

  • К сожалению, аппетитные грибочки, огурчики, да и вообще любые «закатанные» в банку овощи, фрукты и особенно овощные салаты, грибы могут стать причиной тяжелого отравления.

«Ботулизмом можно заболеть и от употребления вяленой и соленой в домашних условиях рыбы. Токсин, вырабатываемый бактериями ботулизма, образуется в условиях отсутствия кислорода, он в 375 тысяч раз сильнее, чем яд гремучей змеи», - говорится в сообщении.

«Причиной пищевых отравлений в быту могут явиться и другие патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. Развитие стафилококка происходит как в продуктах, богатых белками (молоко, мясо и продукты их переработки), так и в продуктах с преобладанием углеводов (салаты, винегреты, картофельное пюре, кремовые кондитерские изделия)», - добавляют специалисты.

Инкубационный период ботулизма редко превышает сутки, чаще всего составляя 4-6 часов. Но иногда может затягиваться до недели и 10 дней. Поэтому наблюдение за людьми, употреблявшими одну пищу с больным, продолжается до 10 суток.

  • Самые распространенные ранние симптомы ботулизма: тошнота и рвота, диарея, сухость во рту, нередко больные жалуются на боль при проглатывании пищи («ком в горле»), затуманивание, мельтешение «мушек», потерю четкости и снижение остроты зрения, слабость в мышцах.

Самым опасным начальным симптомом ботулизма является острая дыхательная недостаточность. Она развивается крайне быстро и грозит летальным исходом спустя 3-4 часа.

Больные с ботулизмом должны лечиться только в стационарных условиях. Даже подозрение на ботулизм служит достаточным основанием для госпитализации. До приезда врача надо промыть желудок кипяченой водой, а затем двухпроцентным раствором соды. Больному следует много пить.

Как не отравиться

  • Не экспериментируйте в засолке и вялении рыбы, грибов.
  • Лучшей профилактикой ботулизма является употребление консервов промышленного приготовления.
  • Перед употреблением в пищу консервированных продуктов их лучше прокипятить 20-25 минут (за это время разлагается токсин ботулизма).
  • Перед открытием банки ее нужно осмотреть - при развитии в ней возбудителя ботулизма отмечается вздутие дна и крышки банок.
  • Не покупайте особо скоропортящиеся продукты домашнего приготовления в местах несанкционированной торговли, в том числе продукты животноводства (мясо, яйца) без ветеринарного освидетельствования.
  • Строго соблюдайте условия и температурный режим хранения как сырых продуктов, так и готовых блюд.
  • Не занимайтесь самолечением, немедленно обращайтесь за медицинской помощью при появлении признаков пищевого отравления.
  • Соблюдайте правила личной гигиены, прививайте знания основных правил личной гигиены детям.
Ссылка: http://24.kg/zdorove/40621/
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