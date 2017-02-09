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Здоровье

В Бишкеке растет число пострадавших из-за гололеда

В Бишкеке растет число пострадавших из-за гололеда. Об этом ИА «24.kg» сообщил заведующий приемным отделением Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Талантбек Сарымсаков.

По его словам, с 15 по 20 ноября за медицинской помощью к ним обратились 153 человека. Из них госпитализированы 33. Амбулаторно обслужено 120 человек. У обратившихся - ушибы (голеностопного, коленного суставов) и переломы (руки, лодыжек, бедра, предплечья и других). «Это статистика только по гололеду. Пострадавших много», - заметил Талантбек Сарымсаков.

Он советует гражданам быть осторожнее: надевать устойчивую обувь, осторожно ходить мелкими шажками, как это делают пингвины, быть осмотрительным при входе/выходе из общественного транспорта, соблюдать скоростной режим на личных авто. «Городские коммунальные службы должны очистить тротуары и остановочные площадки, посыпать их песком», - добавил Талантбек Сарымсаков.
Ссылка: http://24.kg/zdorove/40175/
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