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Здоровье

В Кыргызстане операция по пересадке органов может стоить 632 тысячи сомов

В Кыргызстане операция по пересадке органов может стоить 632 тысячи сомов. Об этом стало известно из данных Министерства здравоохранения, указанных в письме депутату парламента Дастану Бекешеву.

«Ежегодно многие граждане тратят огромные средства на операции по пересадке органов за рубежом. У граждан может появиться возможность сэкономить средства, затраченные на лечение, и использовать их на реабилитационный период», - пишет он на своем сайте.

Ранее нардеп выступил с предложением открыть в Кыргызстане клинику по трансплантации. «Безусловно, на реализацию такого проекта потребуется достаточно большой объем средств, но все же попрошу правительство произвести расчет, чтобы рассмотреть возможность этого», - сказал Дастан Бекешев.

В ответ Министерство здравоохранения отметило, что уже разработана программа «О развитии трансплантации». «Объем необходимого финансирования составляет в среднем более 200 миллионов сомов, в рамках программы составлен перечень необходимого оборудования и расходных материалов для трансплантации почки от живого родственного донора. По данным Минздрава, с 2002 по 2014 год сотрудники Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов прошли специализированное обучение более чем в десяти центрах шести различных стран.

Стоимость одной операции у реципиента, по произведенным ранее расчетам, составляет в среднем 316 тысяч сомов. С учетом операции по изъятию пересаживаемого органа данная сумма может составить 632 тысячи сомов», - говорится в письме главы Минздрава Талантбека Батыралиева на имя депутата.

«Таким образом, для развития службы и проведения на регулярной основе трансплантации органов, обеспечения лечением всех нуждающихся граждан требуются немалые средства. Однако необходимо отметить, что, выделяя средства на разработку данной программы, государство сэкономит и сохранит средства граждан, которые продают последнее имущество для дорогостоящего лечения за рубежом», - добавляет министр.
Ссылка: http://24.kg/zdorove/39857/
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