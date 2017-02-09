Борьба с диабетом: поучаствуй во флешмобе

В Бишкеке 14 ноября, во Всемирный день диабета, перед памятником Курманджан датке пройдут акция по раннему выявлению диабета среди лиц с факторами риска, флешмоб, пробег пациентов с сахарным диабетом в Дубовом парке и раздача гуманитарной помощи.
Всемирный день проходит под эгидой ООН, ВОЗ и Международной диабетической федерации.
В этот день c целью улучшения знаний для врачей в Республиканской научной медицинской библиотеке МЗ КР проведут лекции.
В Кыргызстане на одного официально зарегистрированного больного сахарным диабетом приходится 3-4 уже болеющих, но еще не знающих об этом человека.
Кыргызстан первым из стран СНГ принял в 2006 году Закон «О сахарном диабете».