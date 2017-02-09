Фамилии пострадавших в ДТП на Тоо-Ашуу

В Министерстве здравоохранения уточнили информацию о пострадавших в ДТП на трассе Бишкек – Ош.

По их данным, сегодня, 5 ноября, в 00.05 в травматологическое отделение территориальной больницы Жайылского района доставили восемь пострадавших в ДТП на въезде в тоннель. Из них в стационар ОТБ госпитализировали четыре человека, двоих пострадавших после осмотра реаниматологом направили в Бишкек, еще двоим оказали амбулаторную помощь.

ИА «24.kg» публикует список пострадавших:

1. Мамаев Кубанычбек Жакыпович, 1974 года рождения (перелом правой голени большой берцовой кости, состояние средней тяжести);

2. Колбаева Максуда Кумуровна, 1979 года рождения (перелом костей таза, средней тяжести);

3. Куланбаева Меней Жумабаевна, 1957 года рождения (перелом правого плеча и вывих левого плеча, тупая травма живота, состояние тяжелой тяжести);

4. Кулмаматова Канышай Салимбаевна, 1955 года рождения (перелом левого плеча, средней тяжести);

5. Кулмаматов Алманбет Салимбаевич, 1967 года рождения (перелом левого бедра, средней тяжести);

6. Кенешбеков Асиет, 2009 года рождения (закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), ушиб головного мозга легкой степени, травматический шок, средней тяжести);

7. Каландаров Ташболот Ибрагимович, 1970 года рождения (ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушиб шейно-грудного отдела позвоночника, ссадины и царапины верхней части головы, ушиб шейного отдела позвоночника, средней тяжести);

8. Сейитов Максатбек Муратбекович, 1988 года рождения (перелом шестого ребра справа, алкогольное опьянение). Помощь ему оказали амбулаторно, состояние относительно удовлетворительное.

Сегодня в 06.00 в морг территориальной больницы Жайылского района доставили четверых погибших - муж, жена и двое детей.