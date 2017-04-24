Главным игроком на выборах президента Кыргызстана может стать ЦИК

Главное событие политического сезона-2017 по-прежнему интригует. С легкой руки депутатов фракции «Ата Мекен» дата проведения президентских выборов поставлена под сомнение. Пока не названо и имя кандидата от партии власти. А гражданские активисты и некоторые члены ЦИК обеспокоены не менее важным вопросом: повлияют ли компьютерные технологии на волеизъявление избирателей?

День Х

Жогорку Кенеш должен в мае определить окончательную дату выборов президента. Ранее объявленный Центризбиркомом срок (19 ноября) поставлен под сомнение социалистами.

В «Ата Мекене» считают, что в случае второго тура выборов Алмазбек Атамбаев не уйдет 1 декабря и останется на своем посту еще на пару месяцев, а это уже нелегитимный глава государства.

Фракция СДПК отметает все подозрения атамекеновцев в возможной узурпации власти своим лидером, но по назначению нового дня выборов согласна с оппонентами.

По предложению социал-демократов выборы могут перенести на 15 октября. Их партнеры по коалиции большинства — депутаты из фракции «Кыргызстан» — настаивают на еще более раннем сроке. По их мнению, оптимальной датой для голосования станет 1 октября.

Еще одной и, возможно, главной проблемой может стать не спорная дата выборов президента, а использование в интересах одного из кандидатов технических возможностей Центризбиркома.

Сервер — под контроль

Манипуляция итогами выборов в Кыргызстане уже давно стала традицией — со времен обретения независимости. Ручной подсчет голосов предоставлял большие возможности для провластных кандидатов.

ЦИК и территориальные избирательные комиссии синхронно выдавали нужные для власти цифры. Центризбирком был ключевым игроком практически на всех выборах.

Экс-глава Счетной палаты Эльмира Ибраимова на конференции, посвященной предстоящим выборам, заявила о существовании реальной угрозы манипуляции голосами избирателей и при помощи компьютерных технологий. Она считает, что власть вполне может использовать автоматизированную систему подсчета голосов в своих интересах.

Кандидат в президенты экс-премьер-министр Темир Сариев уже предложил создать общественную комиссию для контроля центрального сервера ЦИК. По убеждению известного политика, такой шаг даст возможность провести действительно прозрачные выборы.

ЦИК как жена Цезаря?

Центризбирком охотно участвует в публичном диалоге. Но вразумительного ответа на проблемные вопросы до сих пор не последовало.

На конференции о реформировании избирательного процесса, прошедшей 21 апреля, участники слышали в основном невразумительные ответы. Не последовало и пояснений на вопрос, проводился ли известными зарубежными компаниями независимый аудит программного обеспечения процесса сбора данных с автоматических урн на центральном сервере.

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Руководство ЦИК лишь пояснило, что компьютерные технологии, предоставленные южнокорейским Агентством международного сотрудничества (KOICA), проверили специалисты подотчетного правительству ГП «Инфоком».

Новую информационно-избирательную систему (ИИС) ЦИК уже опробовал на прошедшем в декабре прошлого года референдуме.

Оппозиционные политики, оценивая его итоги, говорили, что нужные для признания референдума состоявшимся цифры появились не без помощи опытных программистов.

Актив Алмазбека Атамбаева

Алмазбек Атамбаев и СДПК пока публично не определились, кто из стана власти станет кандидатом в президенты. В окружении президента и среди социал-демократов идет внутренний праймериз политиков, способных прийти на смену Атамбаеву.

Включиться в предвыборную гонку от социал-демократов могут руководитель аппарата президента Сапар Исаков, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков, экс председатель ЦИК Туйгунаалы Абдраимов и даже лидер фракции СДПК Иса Омуркулов.

В активе Алмазбека Атамабаева есть имя еще одного политика, которое он пока не сообщил даже ближайшим соратникам.

Но проблема в том, что все ведущие социал-демократы в разы уступают в популярности нейтральным кандидатам Темиру Сариеву, Бакыту Торобаеву и Омурбеку Бабанову.

В борьбе с этими известными политиками кандидатам от СДПК могут не помочь ни административный ресурс, ни финансовое давление на избирателей, ни влияние действующего президента.

Тогда на первый план в избирательной кампании действительно может выйти Центризбирком с его техническими возможностями.