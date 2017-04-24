Главным игроком на выборах президента Кыргызстана может стать ЦИК

Главное событие политического сезона-2017 по-прежнему интригует. С легкой руки депутатов фракции «Ата Мекен» дата проведения президентских выборов поставлена под сомнение. Пока не названо и имя кандидата от партии власти. А гражданские активисты и некоторые члены ЦИК обеспокоены не менее важным вопросом: повлияют ли компьютерные технологии на волеизъявление избирателей?
День Х
Жогорку Кенеш должен в мае определить окончательную дату выборов президента. Ранее объявленный Центризбиркомом срок (19 ноября) поставлен под сомнение социалистами.
В «Ата Мекене» считают, что в случае второго тура выборов Алмазбек Атамбаев не уйдет 1 декабря и останется на своем посту еще на пару месяцев, а это уже нелегитимный глава государства.
Фракция СДПК отметает все подозрения атамекеновцев в возможной узурпации власти своим лидером, но по назначению нового дня выборов согласна с оппонентами.
По предложению социал-демократов выборы могут перенести на 15 октября. Их партнеры по коалиции большинства — депутаты из фракции «Кыргызстан» — настаивают на еще более раннем сроке. По их мнению, оптимальной датой для голосования станет 1 октября.
Еще одной и, возможно, главной проблемой может стать не спорная дата выборов президента, а использование в интересах одного из кандидатов технических возможностей Центризбиркома.
Сервер — под контроль
Манипуляция итогами выборов в Кыргызстане уже давно стала традицией — со времен обретения независимости. Ручной подсчет голосов предоставлял большие возможности для провластных кандидатов.
ЦИК и территориальные избирательные комиссии синхронно выдавали нужные для власти цифры. Центризбирком был ключевым игроком практически на всех выборах.
Экс-глава Счетной палаты Эльмира Ибраимова на конференции, посвященной предстоящим выборам, заявила о существовании реальной угрозы манипуляции голосами избирателей и при помощи компьютерных технологий. Она считает, что власть вполне может использовать автоматизированную систему подсчета голосов в своих интересах.
Кандидат в президенты экс-премьер-министр Темир Сариев уже предложил создать общественную комиссию для контроля центрального сервера ЦИК. По убеждению известного политика, такой шаг даст возможность провести действительно прозрачные выборы.
Центризбирком охотно участвует в публичном диалоге. Но вразумительного ответа на проблемные вопросы до сих пор не последовало.
На конференции о реформировании избирательного процесса, прошедшей 21 апреля, участники слышали в основном невразумительные ответы. Не последовало и пояснений на вопрос, проводился ли известными зарубежными компаниями независимый аудит программного обеспечения процесса сбора данных с автоматических урн на центральном сервере.
Руководство ЦИК лишь пояснило, что компьютерные технологии, предоставленные южнокорейским Агентством международного сотрудничества (KOICA), проверили специалисты подотчетного правительству ГП «Инфоком».
Новую информационно-избирательную систему (ИИС) ЦИК уже опробовал на прошедшем в декабре прошлого года референдуме.
Оппозиционные политики, оценивая его итоги, говорили, что нужные для признания референдума состоявшимся цифры появились не без помощи опытных программистов.
Алмазбек Атамбаев и СДПК пока публично не определились, кто из стана власти станет кандидатом в президенты. В окружении президента и среди социал-демократов идет внутренний праймериз политиков, способных прийти на смену Атамбаеву.
Включиться в предвыборную гонку от социал-демократов могут руководитель аппарата президента Сапар Исаков, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков, экс председатель ЦИК Туйгунаалы Абдраимов и даже лидер фракции СДПК Иса Омуркулов.
В активе Алмазбека Атамабаева есть имя еще одного политика, которое он пока не сообщил даже ближайшим соратникам.
Но проблема в том, что все ведущие социал-демократы в разы уступают в популярности нейтральным кандидатам Темиру Сариеву, Бакыту Торобаеву и Омурбеку Бабанову.
В борьбе с этими известными политиками кандидатам от СДПК могут не помочь ни административный ресурс, ни финансовое давление на избирателей, ни влияние действующего президента.
Тогда на первый план в избирательной кампании действительно может выйти Центризбирком с его техническими возможностями.