Золото как битая карта Садыра Жапарова

В Кыргызстане фактически стартовала главная кампания года — президентская. Представление кандидатов от разных партий и политических объединений в чем-то сродни дефиле на подиуме. Народ новомодные тенденции не вполне понимает, но моделями любуется. Под ярким политическим огоньком подзабываются грустные жизненные реалии.

Золотая идея беглого депутата

Неудивительно, что под громкий предвыборный шум напомнил о себе и давно забытый персонаж — бывший депутат парламента и один из главных актеров одного из неудачных государственных переворотов Садыр Жапаров.

Причем выступает он сразу в двух ипостасях. В одной из них мелькает в эпизодических ролях в скандальных новостях вокруг «Ата Мекена», в другой упоминается как патриот и радетель.

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И тут же оживляется громкая, но далеко не свежая инициатива. Садыр Жапаров вновь пообещал — еще до приезда в Бишкек, что подаст в международный арбитраж на канадскую компанию, разрабатывающую месторождение Кумтор.

Правда, для этого ему почему-то нужна общественная поддержка. Соратники бывшего депутата уверены, что подписи в поддержку его инициативы увеличат шансы выиграть процесс с инвестором. Как? Непонятно. Но сумма претензий впечатляющая: $3,5 миллиарда в качестве компенсации за якобы невосполнимый урон окружающей среде, нанесенный горняками и угрожающий экологической катастрофой вселенского масштаба.

Сторонники Садыра Жапарова не особо скрывают, что вопрос Кумтора может стать одним из козырей, если их патрон вознамерится участвовать в выборах.

С другой стороны, вполне понятно, что «золотую тему» будут безжалостно эксплуатировать и другие — реальные — участники гонки.

Золотая агитации и пропаганда

Впрочем, пока главной темой дебатов значится интеграция республики в Евразийский экономический союз. Козлом отпущения избрано правительство, в лице которого оппозиция критикует партию власти СДПК и политиков, ратовавших за вступление в ЕАЭС.

В ближайшее время, следует полагать, электорат вновь будут кормить обещаниями сладкой жизни. То есть тему экономики (читай: уровня жизни) вновь используют как средство агитации и пропаганды.

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Что же до реальных дел, то в Кыргызстане без знаковых перемен. Реальное производство по-прежнему представлено в основном добычей полезных ископаемых и связанными с ней сферами. А самым дорогим и главным его товаром остается, конечно, золото.

Принято считать, что его в Кыргызстане немало. Настолько, что им можно озолотить, простите за тавтологию, всех и каждого. Вот только добыть его тяжело. Местным нуворишам это не под силу. Поэтому действующих рудников в Кыргызстане всего пять — «Кумтор», «Бозымчак», «Макмал», «Терек-Сай» и «Солтон-Сары» .

«Макмал» в январе добыл 27 килограммов золота. Он является основным производственным подразделением ОАО «Кыргызалтын» . Его налоговые отчисления, к примеру, на 95 процентов формируют бюджет Тогуз-Тороуского района. Само месторождение, впрочем, давно истощилось. Для добычи оставшегося золота необходимо инвестировать около $30 миллионов.

Не впечатляют результаты разработки и трех других небольших рудников. Львиная доля золотодобычи — более 16 тонн драгоценного металла (90 процентов от общего объема) — вклад «Кумтора». Тем не менее правительство который год обещает, что вскоре скромный список действующих рудников пополнится новыми. А пока наблюдается обратный процесс.

Золотые пустышки

Недавно Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования объявил о приостановлении действия лицензий двух компаний, добывавших драгметалл. Речь об «Андаше» в Таласской области и «Аксы-алтыне» , занимавшемся россыпным золотом в Чон-Алайском районе Ошской области.

Кроме того, приостановили действие лицензий еще 42 компаний, которые добывают другие полезные ископаемые.

Незаметно из списка перспективных проектов исчезло месторождение золота Ирисай. Объект расположен в Чаткальском районе Джалал-Абадской области. 17 февраля должен был состояться аукцион на право пользования его недрами, однако конкурс отменили.

Оказалось, участок находится на территории заповедника, а по закону любые геологические работы там запрещены. Вопрос в том, как объект вообще выставляли на аукцион и сколько еще таких «пустышек» формируют в чиновниках Кыргызстана уверенность в обладании несметными ресурсами и богатствами.

Золотая мечта — Джеруй

Неоправданно затянулась эпопея с Джеруем. Российский инвестор выиграл конкурс на разработку месторождения еще в 2015 году. Правда, позже выяснилось, что Джеруй более ценен как актив «про запас». В итоге инвестор до сих пор не приступил к строительству золотоизвлекающей фабрики, хотя ожидалось, что она появится на Джеруе еще осенью 2016 года.

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Как выясняется, компания вроде бы решила все спорные моменты с чиновниками. Правда, когда произойдет запуск проекта, все равно непонятно. Зато шкуру неубитого медведя власти уже разделили: 70 процентов «социального налога», определенного инвестору в 100–150 миллионов сомов ежегодно, обещают направить на кредитование жителей Таласской области.

Будет ли в ближайшее время запущен Джеруй, не ясно. Так что пока в роли надежного источника пополнения бюджета выступает традиционный золотой «поплавок» Кыргызстана — Кумтор. Один только налог на его валовой доход входит в пятерку крупнейших источников поступлений в казну и составляет едва ли не половину всех собираемых в республике таможенных пошлин и платежей.

Немудрено, что рудник часто поминают потенциальные кандидаты в президенты. В иной политический сезон о проекте «Кумтор» говорят чаще, чем о поддержке государственного языка.