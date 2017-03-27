Втянут ли золото Джеруя в выборы президента?

На днях в Бишкек должна прилететь делегация российской фирмы
Золотой триумвират
Вместе с российскими инвесторами в добыче золота Джеруя будут участвовать казахские и кыргызские компании. Владелец «Русской платины» Муса Бажаев пригласил в проект казахского олигарха, совладельца Eurasian Resources Group Алиджана Ибрагимова и одного из самых крупных отечественных бизнесменов — Омурбека Бабанова. В Кыргызстане Ибрагимова также называют Графом.
Находящаяся под следствием депутат Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен» Аида Салянова утверждает, что фирмы Графа также поставляют уголь на бишкекскую ТЭЦ.
Алиджан Ибрагимов получит в совместной компании около 40 процентов акций. Партнером российского золотодобытчика казахский олигарх стал после того, как правительство Кыргызстана заключило мировое соглашение с бывшим владельцем Джеруя — компанией Visor Holding Айдана Карибжанова. Visor с 2013 года требовал в суде от правительства Кыргызстана $548 миллионов за аннулирование своей лицензии.
«Русская платина» закрепляет за собой также 40 процентов акций. Оставшиеся 20 процентов предположительно передадут компаниям, аффилированным с Омурбеком Бабановым.
Один из самых влиятельных в Кыргызстане бизнесменов, видимо, должен уменьшить политические риски, которые неминуемо будут возникать в процессе добычи золота.
Западная фирма станет одним из основных акционеров амбициозного проекта в Кыргызстане. Акции этому инвестору выделит на паритетной основе каждый из участников золотого триумвирата.
Правительству осталась роль наблюдателя
Запасы золота на Джеруе оцениваются в 73–80 тонн.
После получения лицензии, которая обошлась
После получения лицензии
Ежегодно совместное предприятие будет выдавать на-гора не менее трех с половиной тонн золота.
Правительство не будет участвовать в разработке второго по запасам золота месторождения в Кыргызстане. Республика будет ежегодно получать, как сообщила на презентации
Неустойчивый инвестиционный климат
Золотой проект запускается перед началом президентской кампании в Кыргызстане. Власти обещают, что избрание нового президента пройдет без потрясений. Но у экспертов твердой уверенности в мирной передаче власти нет.
Митинги, начавшиеся после ареста одного из лидеров оппозиции Омурбека Текебаева и приехавшего в Кыргызстан
Не исключено, что в митинговую цепочку оппоненты «Белого дома» могут встроить и Джеруй. Золотое месторождение вполне может стать разменной картой в борьбе за власть в стране.
Тем более что непосредственное отношение к месторождению Джеруй имеет один из кандидатов в президенты — Омурбек Бабанов.
Чисто экономический проект могут втянуть в политический процесс с непредсказуемыми последствиями.