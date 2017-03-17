Как спортсмены Кыргызстана обрекают себя на бедность

Физкультурой и спортом в Кыргызстане занимаются около 12 процентов населения; в развитых странах цифра равна 40–60 процентам. У спортивных федераций КР есть отличная возможность одним махом решить две проблемы — привлечь новых людей в секции (и, значит, увеличить массовость спорта) и улучшить свое материальное положение. Но делать это они не спешат и обрекают себя на бедность. В ситуации разбирался корреспондент ИА «24.kg».
Великолепная пятерка
На дворе век информации, и значительную часть своего времени многие проводят в Интернете.
Наличие у федерации веб-сайта — ключ к успеху. Это ее лицо, показатель компетентности ее руководства и индикатор уважения к болельщикам.
Однако просто открыть сайт и указать там контакты секций, как у нас делают некоторые, недостаточно. Его необходимо регулярно обновлять. Там должна быть интересная болельщикам и полезная журналистам информация: календарь состязаний на текущий год, подробные анонсы ближайших турниров, итоговые протоколы, биографии и комментарии атлетов, тренеров и судей и, конечно, фотографии.
В программу летних и зимних Олимпийских игр входит 56 спортивных дисциплин. Из них в КР культивируют около 35. А вот собственный, стабильно работающий сайт имеют лишь пять федераций, развивающих олимпийские виды. Это федерации баскетбола, волейбола, легкой атлетики, триатлона и футбола. Их руководители ищут спонсоров, вкладывают личные средства, прилагают максимум усилий для развития спорта в стране и успешного выступления кыргызстанцев на международной арене. Они понимают, что надо шагать в ногу со временем. А без сайта это невозможно.
У легкоатлетов сайт неплохой, но нераскрученный, и это его главная проблема. Волейбольному сайту не хватает оперативности, и публикуется там
Ситуация с сайтами с каждым годом ухудшается: работа федераций становится все более закрытой для любопытных глаз.
Своими веб-ресурсами обладают меньше спортивных объединений, чем несколько лет назад.
Нет его, например, у борцов (сайт борцовской спортшколы не в счет), хотя, казалось бы, уж
Не лучше дела у федераций, развивающих неолимпийские виды. А ведь им тоже есть чем гордиться. Один из немногочисленных положительных примеров — Федерация самбо, своевременно публикующая результаты зарубежных стартов на своем сайте.
В соцсетях представлена не только ФФ КР, но и многие другие федерации.
Увы, мало кто обновляет свои страницы оперативно: могут опоздать и на сутки, и на неделю.
Для сравнения, за рубежом любая уважающая себя спортивная организация давно работает в режиме онлайн.
В любом случае, соцсеть может быть лишь вспомогательной площадкой для продвижения сайта, но не его полноценной альтернативой.
Зона комфорта
Если нет сайта и страницы в соцсети, надо готовить
Проходит турнир, а на нем ни одного журналиста! И никто, кроме участников, о нем не знает. Узнать победителей зачастую трудно.
Это при том, что в регламенте соревнований сами федерации указывают: «Цели — популяризация спорта и пропаганда здорового образа жизни». Выходит, дела их противоречат словам.
И все бы ничего, но ведь многие федерации получают из госбюджета деньги для проведения чемпионатов КР, поездок на тренировочные сборы и международные соревнования. Раз они не открывают сайт и не ищут контакта со СМИ, можно предположить, что не хотят работать прозрачно и
Успешные, самодостаточные федерации, активно пропагандирующие спорт, в КР, конечно, есть. Однако бедных и проводящих турниры для галочки больше. Впечатление, что их все устраивает. Они годами сидят на шее у государства (о чем уже открыто говорят эксперты), дополнительные средства не привлекают, развиваться и пиариться не хотят. В общем, довольствуются малым. А когда у государства денег на поддержку не хватает (
Того, что наличие своего сайта и сотрудничество со СМИ способно привлечь к ним внимание спонсоров, не понимают. Узкий кругозор и рабский менталитет налицо.
Особый метод
Если об одних федерациях и их видах спорта месяцами и даже годами не слышно, то другие регулярно (часто без повода) мелькают в определенных СМИ. У них особый метод продвижения: наладят контакт с
А как у госорганов? У Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта неплохой сайт с обилием ценной информации.
Конец безответственности
Пожалуй, главное спортивное событие
Есть способ увеличить массовость нашего спорта, нанести удар по бедности и коррупции. ГАМФКиС надо обязать федерации искать дополнительные источники финансирования, пропагандировать спорт и отчитываться перед народом: кто, когда и сколько бюджетных средств получил, на что их потратил и кому от этого польза. Чеки о расходе государственных денег с печатями федераций и подписями руководителей надо представлять общественности, вывешивая на сайте того же госагентства.
Налогоплательщики, из чьих средств формируется бюджет, имеют право на эту информацию.
Те федерации, кто откажется работать прозрачно и продвигать свои виды с использованием современных технологий, финансировать не стоит. Лишившись кормушки, они наверняка придут в чувство.
Фото из Интернета.