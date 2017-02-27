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Взгляд

Текебаев как угроза для мирной передачи власти

Разбудил ли революционные настроения арест Омурбека Текебаева?

Лидера партии «Ата Мекен» задерживали как особо опасного преступника. Увезли в СИЗО, взяв его под руки прямо у трапа самолета. Милиция зачем-то заодно прихватила с собой нескольких журналистов.

Печальная практика свидетельствует о том, что на поимку вооруженных террористов задействуют гораздо меньшее число сотрудников правоохранительных органов, нежели в борьбе с политическими оппонентами.

СДПК вышла на старт

Задержали Текебаева по обвинению в получении взятки от малоизвестного российского предпринимателя Леонида Маевского. Последний вспомнил о своем миллионе долларов, якобы подаренном за определенные преференции заместителю председателя временного правительства Омурбеку Текебаеву, лишь спустя шесть лет.

До этого власти пытались образумить сопартийцев Текебаева — Аиду Салянову и Алмамбета Шыкмаматова. Они отделались легким испугом — несколькими часами допроса в ГКНБ. И вернулись на работу в Жогорку Кенеш. На главного идеолога «Ата Мекена» власти «наехали» по-взрослому, посадив пока на двое суток в камеру.

Судя по всему, «Белый дом» начинает предвыборную кампанию. Видимо, правящая партия определилась со своим кандидатом.

Социал-демократы начали зачищать информационное пространство, которое в последнее время оккупировала парламентская оппозиция в лице Омурбека Текебаева.

Лидер «Ата Мекена» в последнее время методично и жестко критиковал президента и его окружение. Еще немного — и от имиджа действующего главы государства и его соратников ничего бы не осталось. А их ставленнику светила бы только роль аутсайдера в выборном марафоне. Свободный микрофон, по мнению властей, нужно было срочно выключать.

На кону власть

Главный приз для правящей партии — спокойная жизнь в постатамбаевскую эпоху. Таковая может быть гарантирована лишь в том случае, если должность президента займет кандидат от СДПК.

При ином раскладе действующим высокопоставленным чиновникам из числа членов партии власти (а их почти 99 процентов), грозят не только лишение должностей и гонения, но и уголовное преследование.

Для оппозиции это возможность получить (в случае победы на выборах) трон в фактически президентско-парламентской стране.

Тогда оппозиционеры круто поменяют свой статус и получат право поквитаться за все с нынешним правящим кланом.

Какой счет за моральный ущерб выставят в случае выигрыша нынешние сидельцы в камерах СИЗО ГКНБ проигравшим, можно лишь гадать.

Стабильность под вопросом

Власти привыкли измерять градус общественного мнения по количеству собравшихся на митингах протеста. Во время допросов в ГКНБ Аиды Саляновой и Алмамбета Шыкмаматова число их сторонников даже отдаленно не приближалось к критической отметке.

Похоже, именно этот фактор и стал решающим при принятии решения об аресте Омурбека Текебаева.

Но лидер партии «Ата Мекен» — это политическая фигура другого масштаба.

Омурбек Текебаев воспринимается в обществе не только как нынешний главный оппонент власти, но и как бывший близкий соратник Алмазбека Атамбаева. Они бок о бок в 2010 году боролись против коррумпированного режима Курманбека Бакиева.

Против Текебаева Генпрокуратура выдвинула очень серьезное обвинение, которое требует не менее серьезных доказательств вины подследственного, нежели просто заявление отдельно взятого бизнесмена с сомнительной репутацией.

Иначе все происходящее будет восприниматься только как политическое преследование властями своих оппонентов. А это может обернуться непредсказуемыми последствиями.
Ссылка: http://24.kg/vzgljad/45955/
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