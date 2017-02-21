О «предателях» и «патриотах» кыргызского народа

Ненависть своих

…25 сентября 1959 года монах Талдуве Сомарама выстрелом из револьвера смертельно ранил премьер-министра Шри-Ланки Соломона Бандаранаике. Последнее, что крикнул убийца своей жертве: «Предатель!»

В Шри-Ланке проживают несколько этносов — сингалы (75 процентов), тамилы (18) и ларакалла (7).

Бандаранаике, будучи представителем сингальского большинства, после прихода к власти стал проводить политику агрессивного национализма. Он лишил тамильский и английский языки статуса государственных, а также ввел неформальные ограничения при принятии на госслужбу для несингалов. Это вызвало бурные протесты со стороны тамилов.

Через некоторое время Бандаранаике изменил свою позицию и разрешил частичное использование тамильского языка, преимущественно в бизнесе и коммерции. Но джинн уже был выпущен из бутылки. Теперь уже сингальское большинство стало протестовать и обвинять Бандаранаике в предательстве национальных интересов. В результате Бандаранаике был убит его же в прошлом почитателем.

Однако не только убийство премьер-министра стало результатом разгоравшегося пожара общественного раскола. Тлевшее недовольство и взаимные обвинения в предательстве неоднократно приводили к межэтническим столкновениям.

В 1983 году началась гражданская война, которая продолжалась без малого 30 лет. Она унесла десятки тысяч жизней.

Несмотря на убийство своего лидера, клан Бандаранаике еще долгое время оставался в большой политике. Сначала его жена, а потом и дочь время от времени занимали высшие посты в государстве. Все это было возможно благодаря ряду реформ, проведенных Бандаранаике, и его высокой популярности в народе.

Так кто же был настоящим предателем национальных интересов Шри-Ланки — Бандаранаике или монах Сомарама?

Диктаторские замашки

26 октября 1979 года президент Южной Кореи Пак Чон Хи был застрелен директором собственного Центрального разведывательного управления Ким Джэ Гю. Он обвинял Пак Чон Хи в предательстве национальных интересов, в сотрудничестве с японской оккупационной администрацией и препятствии развитию демократии в стране.

Пак Чон Хи был одним из главных архитекторов корейского «экономического чуда» в 1961–1979 годах, когда он возглавлял страну. Ориентация на Японию и США, ставка на промышленные конгломераты «чеболи» принесли свои плоды. Из нищей страны Южная Корея стала стремительно превращаться в экономического гиганта. Несмотря на это, он был заклеймен как предатель страны и убит в результате внутригосударственного заговора.

Пак Чон Хи был правителем с диктаторскими замашками. Он подавлял демократические свободы, а коррупция была в то время нередким явлением. Но вместе с тем именно при нем был заложен фундамент мощного экономического рывка Кореи, основанного на развитии экспортно ориентированной промышленности.

Так кто же был больше предателем: автор экономического чуда Кореи и вместе с тем жесткий диктатор Пак Чон Хи или радеющий за демократию и называющий себя патриотом и вместе с тем убийца собственного шефа Ким Джэ Гю?

Взаимные обвинения

В Кыргызстане мы тоже часто слышим обидное слово — «предатель». Иностранные агенты, госдеповские шпионы, прислужники пиндосов — хорошо знакомые нам фразы, которые каждый день можно увидеть в СМИ и Интернете.

На законодательном уровне предпринималась попытка заклеймить определенную часть общества, в частности неправительственные организации, получающие иностранные гранты, статусом «иностранного агента».

Людей, выступающих за развитие демократии, права человека, правовое государство, только за то, что они работают на иностранные гранты, предлагалось поставить в роль добровольно-принудительно носящих звание иностранного агента.

Это недопустимая и, одновременно, лицемерная позиция одной части общества по отношению к другой. Тамерлан Ибраимов

Многие государственные органы, а значит и чиновники, как собственно и все наше государство, давно уже живут на иностранные гранты и займы. Они, получается, тоже иностранные агенты? Кого тогда правильнее обвинять в предательстве и работе в качестве иностранного агента?

При этом не только одна часть общества пытается обвинить другую в предательстве. К сожалению, такие обвинения слышны и в обратном направлении.

Вступление в ЕАЭС, где главную скрипку играет Россия, сподвигло некоторых активистов, выступающих за развитие западных ценностей, начать кампанию в отношении сторонников тесного сотрудничества с Россией.

«Предатели» слышится и в адрес чиновников и других граждан, считающих ориентацию на самое тесное сотрудничество с Россией стратегически важным. Ватники, кремляди, совки…

Между тем, по различным социологическим опросам, большинство населения Кыргызстана неуклонно, на протяжении последних трех лет, считает вступление в ЕАЭС абсолютно правильным шагом.

Насколько корректно в такой ситуации обвинять чиновников, способствовавших вступлению в ЕАЭС, в предательстве собственного народа? Кто здесь предатель?

Пора взрослеть

Эта статья не о том, как в Кыргызстане должны отчитываться НПО, получающие иностранные гранты. И не о том, правильно ли мы сделали, вступив в ЕАЭС.

Вопросы грантов для НПО, вступления в ЕАЭС и любые другие можно и нужно обсуждать, но делать это надо без радикального деления на «патриотов» и «предателей».

Патриоты и предатели очень быстро могут оказаться на противоположном месте своих визави.

Обвинения в предательстве, нетерпимость к другой точке зрения могут вести к далеко идущим последствиям -общественному расколу, взаимному недоверию, неприязни, убийствам, террористическим актам и даже гражданской войне.

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Опыт Южной Кореи, Шри-Ланки и, к сожалению, Кыргызстана показывает, что феномен взаимного обвинения в предательстве присутствует практически в любой стране. Однако наибольшую остроту он приобретает в странах, только начинающих становиться на путь независимого национального развития.

Видимо, в этом есть некоторая закономерность.

Единая нация, суверенное государство строятся не сразу. Для этого нужно время, накапливаемый опыт, осознание собственной идентичности и терпимость по отношению к разным мнениям.

Раскол общества — неважно, под каким предлогом: этническим, религиозным, политическим, экономическим — крайне опасное явление для любой страны, особенно молодой. Поэтому полемика с позиции «я патриот, а ты предатель» должна стать абсолютно неприемлемой для нас. Неважно, о каком вопросе идет речь. Никто не имеет право присваивать себе лавры патриота и вешать ярлык предателя на своего оппонента. Пожалуй, те, кто так ведут себя, являются основной угрозой для нашего народа.