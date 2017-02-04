Кому пешеходы с журналистами мешают жить

Депутаты Жогорку Кенеша, вместо того чтобы обсуждать и решать насущные проблемы, в очередной раз демонстрируют нежелание работать на благо тех, кто их избрал и наделил властью. То ли сказывается неумение правильно излагать свои мысли - косноязычие, то ли вопрос пытаются заболтать, чтобы отвлечь внимание от действительно важных законопроектов.

Ляпай! Но уверенно!

Вчера на заседании депутаты обсуждали поправки в два очень важных документа - Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности. Касались они ужесточения наказания за вождение в нетрезвом виде. Предлагалось навсегда лишать водительских прав тех, кто станет виновником ДТП со смертельным исходом, а сотрудников Патрульной службы, отпустивших пьяных водителей, штрафовать.

Сразу уточним: мы обеими руками голосуем за пожизненное лишение права управлять транспортным средством тех, кто, будучи пьяным, убил человека на дороге, а также согласны с намерением нардепов наказывать и сотрудников Патрульной службы, отпустивших нарушителей. Считаем, что их надо не просто штрафовать, но и увольнять. Приветствуем и внесение поправок, в соответствии с которыми наравне с водителями наказывали бы и пешеходов за нарушение ПДД.

Не раз приходилось сталкиваться с тем, что горожане действительно особо не обременяют себя и переходят дорогу не там, где положено, а где им удобно. Некоторые при этом разговаривают по мобильному телефону с наушниками, вероятно, считая, что они, словно герои компьютерных игр, имеют несколько жизней.

Важные проблемы? Да. И, как говорится, ничего не предвещало беды, пока не открыл рот депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Тазабек Икрамов. По его мнению, пробки на дорогах образуются из-за медлительных пешеходов. «Пешеходы не должны мешать движению автомобилей, особенно на поворотах», сказал он.

Иногда лучше жевать…

Отметим, что Тазабек Икрамов засветился в недавнем скандале со школой №61, а также выступал с неоднозначными инициативами: предлагал ради пятничного намаза продлить обеденный перерыв на два часа, привлекать побывавших в Сирии людей к участию в дискуссиях на телеканалах. А после провала на Олимпиаде в Рио – уволить всех главных тренеров.

Кстати, именно этому депутату взбрела в голову светлая мысль внедрить в школах обязательное обучение игре на комузе. Он искренне верит, что дополнительная нагрузка мгновенно приобщит школьников к прекрасному.

Еще депутат фракции «Онугуу-Прогресс» считает, что на госслужбе должен работать только тот человек, кто знает кыргызский язык. Тазабек Икрамов убежден, что если госслужащий не владеет кыргызским, то его ни в коем случае не должны принимать на работу.

Депутата не смущает, что его рекомендации противоречат Конституции. Ведь согласно Основному закону в Кыргызстане:

государственным языком является кыргызский;

в качестве официального употребляется русский;

представителям всех этносов, образующих народ Кыргызстана, гарантируется право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

Более того, народный избранник обращался к министру образования (на тот момент - Эльвира Сариева) с просьбой перепрофилировать русскоязычные школы в кыргызскоязычные. «Пусть родители, если хотят обучить другому языку, отдают его в другую школу. Мы должны в школах детей обучать разговаривать на кыргызском», - сказал Икрамов.

Когда депутат так рьяно употребляет слово «должны», сразу хочется спросить, не забыл ли он о своих посулах избирателям. Помнит ли о том, что обещал в своей предвыборной программе? Да и читал ли Конституцию, в которой прописано:

Никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств.

Привычки прошлого?

Мы решили выяснить, откуда у депутата такая маниакальная манера решать вопросы силой, ущемлять права других и не считаться с их мнением, и наткнулись на информацию в СМИ о том, что в прошлом у законотворца имелись проблемы с этим самым законом. Правда, в те времена он звался Стамкуловым. Расскажем об этом.

Из СМИ нам стало известно, что Тазабек Стамкулов, 1974 года рождения, - уроженец Сузакского района. В 2009 году он обвинялся в похищении и убийстве Бактыяра Амиражанова - сына депутата Жогорку Кенеша Жусупжана Жээнбекова. Тот пропал в сентябре 2008 года, а в июле 2009-го в Кеминском районе Чуйской области нашли останки человека - предположительно Амиражанова. Вскоре милиция задержала трех членов так называемой группы Зикирбаева, которых признали виновными в убийстве Амиражанова. Затем в СМИ появились сообщения об аресте в Джалал-Абаде заказчика убийства. Им оказался Тазабек Стамкулов.

По данным МВД, Тазабек Стамкулов является членом ОПГ.

Повторяетесь, господа!

Накануне выхода материала появилось объяснение народного избранника по поводу своего очередного высказывания в ЖК, о котором шла речь выше. То ли с ним поговорили в родной фракции, то ли, поняв, что перевернул проблему с ног на голову, Тазабек Икрамов сообщил: мол, дело не в пешеходах, а в условиях, которые мы для них создаем.

Народный избранник, оказывается, совершенно не то имел в виду: он говорил о создании соответствующих условий и для пешеходов, и для водителей. Это все злодеи журналисты извратили и неверно истолковали его высказывания.

Впрочем, все как всегда, ничего нового: у чиновников и у нардепов виноват кто угодно, только не они сами. Следуя его логике, у всех журналистов, присутствовавших на заседании, одновременно случилось помутнение рассудка.

Остается только посоветовать депутату парламента ясно излагать свои светлые мысли и следить за тем, чтобы они были действительно светлыми.