Мастер-класс от налоговой: как потратить 8 миллионов

Государственная налоговая служба Кыргызстана готова заплатить 8,7 миллиона сомов своему же подведомственному учреждению. Объяснить, для чего нужна такая сложная схема, налоговики не могут.

Отбор без выбора

На портале госзакупок появилось объявление на оказание услуг по сопровождению информационных систем ГНС. Деньги выделяются из республиканского бюджета.

Примечательно, что закупка осуществляется методом заключения прямого договора.

По техническому заданию под сопровождением работы информационных систем понимается оказание следующих услуг:

системно-техническое обслуживание оборудования и технических средств;

расширенная техническая поддержка программного обеспечения информационных систем, в том числе разработка, модификация, модернизация программного кода информационных систем в целях расширения и улучшения их возможностей и характеристик;

обучение персонала работе с новыми функциональными возможностями информационных систем;

обновление руководств, регламентов и инструкций, тестирование и установка обновлений и программных доработок.

В ГНС ИА «24.kg» пояснили, что закупка осуществляется методом прямого договора на основании закона «О государственных закупках». Закупающая организация имеет право заключить прямой договор на оказание услуг с производителями или конкретным поставщиком, который обладает интеллектуальными или исключительными правами, и нет возможности применить другой метод закупок.

Конечно же, такими правами обладает только ГУ «АйТи-сервис», созданное постановлением правительства №495 от 9 сентября 2013 года специально для оказания услуг ГНС КР. То есть налоговая будет платить самой себе.

Изначально ГУ не могло оказывать услуги за деньги, а в феврале 2015 года положение о создании ГУ поправили. Теперь оно может определять взаимоотношения на договорной основе и производить расчеты с юридическими и физическими лицами.

Вопрос в стоимости. Кто производит расчеты? Почему на информационные системы потребовалось именно 8,7 миллиона сомов и не тыйыном меньше? Не исключено, что найдутся компании, которые сделают все гораздо дешевле и качественнее.

Смета от налоговиков

Но будем отталкиваться от «исключительных прав» «АйТи-сервиса». Госучреждение создали специально для разработки информационных систем ГНС, следовательно, о том, что оно будет делать это за деньги, создатели знали. Почему же в положении этот момент появился только спустя полтора года? И как до этого они разрабатывали программы? Неужели бесплатно?

Согласно постановлению правительства от 25 октября 2016 года №457-р в целях реализации задач по разработке, внедрению и сопровождению информационной системы налогового администрирования Министерству финансов поручили выделить ГНС 8,7 миллиона сомов. Эти средства предназначены для технической поддержки и сопровождения информационной системы органов налоговой службы.

Однако чиновники не могут обосновать выделенную сумму. В ГНС рассказали, что 8,7 миллиона сомов потратят на зарплату сотрудников ГУ за 6 месяцев, оплату коммунальных услуг, услуги связи и Интернета, выплату налогов и отчисления в Соцфонд, канцтовары, на служебные поездки в территориальные налоговые органы. Получить смету расходов так и не удалось. Налоговики уверяют, что перечисление без указанной стоимости и есть смета.

Нарушения уже находили

Кстати, Счетная палата, проверяя деятельность ГНС за 2014 год, выявила нарушения, где фигурирует «АйТи-сервис».

Выборочный аудит показал, кому произведены кассовые выплаты без уведомления Министерства финансов.

С ГУ заключен договор на 2 миллиона 288,6 тысячи сомов. Из бюджетных средств выплатили 1 миллион 476,2 тысячи сомов. Структура, штатное расписание, смета расходов утверждены директором ГУ «АйТи-сервис» и согласованы с председателем ГНС.

Счетная палата пришла к выводу, что в техническом задании отсутствуют конечная цель и результаты работ, плановые сроки их начала и окончания с указанием стоимости, гарантии качества.

Отдельные виды работ, указанные в техническом задании, идентичны основным функциям и задачам Управления информационных технологий ГНС.

Более того, акты выполненных работ не предоставляют информацию о ходе исполнения ГУ «АйТи-сервис» заключенного с ГНС договора. В них указана промежуточная аналитическая работа, выполненная IT-специалистами, и различные предложения к служебным запискам ГНС.

И где гарантия, что аудит за 2016 год не выявит аналогичные нарушения?