Привилегии.kg: громко отказаться и тихо вернуть

В предвыборных программах депутаты торжественно клялись кыргызстанцам в случае своего избрания отказаться от привилегий, работать на благо страны и соблюдать интересы граждан. Заняв заветные места в Жогорку Кенеше, нардепы начали неистово биться… за свои блага и привилегии.

Хотели как лучше, а вышло…

Вот свежий пример. Его предыстория началась в конце 2015-го, когда депутаты приняли постановление, согласно которому правительству КР предложено отказаться от серии номеров «KG». И на аппаратном совещании, прошедшем под председательством на тот момент премьер-министра Темира Сариева, было принято коллективное решение по этому поводу. Уже в феврале 2016-го глава Государственной регистрационной службы (ГРС) Тайырбек Сарпашев гордо отрапортовал в СМИ, что 120 парламентских и 23 кабминовских номеров этой серии уничтожены.

Увы, попрощаться со льготами на самом деле кабмин не торопится: 1 декабря на заседании ЖК депутат Акылбек Жамангулов заявил, что за правительством закреплены-таки госномера определенной серии - AC. Данную информацию ИА «24.kg» подтвердили и источникив ГРС, добавив, что их изготавливают по распоряжению премьер-министра Сооронбая Жээнбекова №581 от 25 октября 2016 года.

А вот и сам документ, который разыскать в открытом доступе было не так-то просто.

Оказывается, за чиновниками зарезервировано аж 309 комплектов номеров серии «АС». По официальным данным ГРС, стоимость одного комплекта - 1 тысяча 110 сомов. Выходит, что на эту статью правительство потратит около 343 тысяч сомов. Или уже потратило.

В правительстве по данному вопросу предпочитают отмалчиваться. Зато у нас появилось несколько вопросов. Избавившись от серии KG, машины все равно должны иметь регистрационный номер, но они же с какими-то номерами до утилизации KG и распоряжением об «АС» передвигались по городу? Почему нельзя было их оставить и сэкономить пусть незначительную для бюджета в целом, но значимую для рядового гражданина сумму? Как говорится, копейка рубль бережет. Или испугались, что дорожный патруль, не признав привилегированного чиновника, вдруг остановит его как рядового водителя? Конфуз!

Стоять насмерть!

После получения заветного мандата законотворцы, казалось, принялись за подготовку документа, который предполагал отмену служебного транспорта, квартир, права на льготное санаторно-курортное и бытовое обслуживание и… (не поверите!) бесплатный проезд в общественном транспорте. Последний пункт, как говорится, «из области фантастики», однако и за него депутаты бились не на жизнь, а на смерть. Тогда после ожесточенных споров и повторных голосований законопроект все-таки был принят с минимальным перевесом голосов, при одном незасчитанном.

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А легендарные «стульчАки» для законодателей, не забыли? Тогда СМИ взорвались от неприкрытой наглости управделами ЖК. Последний объявил тендер на закупку 120 новых кресел. Сумма закупки составляла 2 миллиона 682 тысячи сомов. Журналисты подсчитали, что одно кресло обойдется казне в 22 тысячи 350 сомов. Сотрудники управделами так старались угодить новому созыву, что затребовали для него кресла из натуральной кожи, высокой прочности, не содержащие тяжелых металлов, формальдегида, выдерживающие нагрузку в 120 килограммов , а подлокотники и крестовина должны быть сделаны только из натурального дерева. Во как!

Разразился скандал. И парламентская челядь, смекнув, что дело запахло керосином, поспешила отказаться от покупки.

Спустя некоторое время загадочный, но дюже щедрый спонсор бережно усадил-таки пятые точки народных избранников в удобные кресла.

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Большинство нардепов не усмотрело ничего предосудительного в столь шикарном подарке.

Тяжелая доля

Впрочем, кресла – это далеко не единственное требование для создания комфорта, которым бедолаги желают себя окружить. Им трудно работать без намазканы, расположенной на том же этаже, что и кабинет. Плохо, если нет возможности освежить свои тела в стенах парламента. Они чувствуют себя покинутыми и одинокими без водителя, секретаря и помощника. Послушаешь депутатов и думаешь: на какие жертвы идут люди ради народного блага! В каких же нечеловеческих условиях приходится работать нашим избранникам, существующим на налоги граждан. Если все плохо, зачем так рисковать и рваться в это гиблое место?

Обидно, да!

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Нет, чисто по-человечески понять законотворцев можно. Они с трудом, конечно, но вынуждены были отказаться от некоторых привилегий, а вот чиновники министерств и ведомств - нет.

Последних то поймают за покупкой дорогих планшетов, позолоченных часов, ковровых дорожек, то узнают, что они заказывают на народные денежки услуги по дайвингу, выступления артистов по случаю праздника, то в один миг в их ведомствах летит вся офисная мебель и компьютерное оборудование, и в срочном порядке нужно все обновить. Иначе никак, работа стоит!

Чиновничья рать не забывает купить для себя любимых элитные сыры с водочкой, побаловать туалетной бумагой с узорами…

Каждый божий день мы слышим, как по телевизору чиновники призывают экономить бюджетные средства.

Интересно, кого же они призывают?