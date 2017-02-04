Старт политсезона: любишь медок, люби и холодок

Осень в политическом аспекте обещает быть жаркой, богатой на разоблачения, взаимные обвинения и скандалы.

Шоу только начинается

Предпосылок насладиться шоу у рядовых граждан Кыргызстана более чем достаточно. Во-первых, в разгар летних каникул лидеры пяти парламентских фракций, напомним, вынесли на общественное обсуждение законопроект «О назначении референдума по закону КР «О внесении изменений в Конституцию КР». Во-вторых, нынешний созыв ЖК, худо-бедно пережил первую сессию, поднаторел в инициировании законопроектов, более-менее стал разбираться в том, что происходит на политическом Олимпе, отделять зерна от плевел и теперь жаждет новых громких, скандальных заявлений. А они будут. Потому как нынешним летом оставшиеся не у дел политические силы объединились во всевозможные альянсы, взяли в привычку проводить различные круглые столы. И не важно, что они там обсуждают. Главное, что создают видимость активной работы над нашим будущим, болеют за страну.

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Еще одна деталь. Алмазбек Атамбаев каждый раз неизменно подчеркивает, сколько ему осталось сидеть на высоком посту. На брифинге на берегу озера Иссык-Куль он остался верен традиции и напомнил, что быть ему на президентской должности один год и три месяца. Срок действительно небольшой, а в свете сделанного главой государства заявления, что он не страдает премьерскими амбициями, многие политики воодушевились.

Последние заявления главы государства свидетельствуют о том, что он не намерен оставаться на второй срок. Тем более что согласно Основному закону страны президент избирается на один срок, и вряд ли он пойдет на то, чтобы перекраивать эту норму. У него время скоро заканчивается, а посему каждый из политиков может попробовать свои силы и постараться стать обладателем президентского знака.

Подгадил молодым и перспективным

Но до выборов главы государства, назначенных на осень 2017 года, еще дожить надо. А пока центром баталий будет Жогорку Кенеш. Кстати, сейчас в околополитических кругах обсуждается слух о том, что из парламентской коалиции большинства в ближайшее время, возможно, будет предложено выйти двум малочисленным фракциям - «Онугуу-Прогресс» и «Ата Мекен».

Такая информация появилась, скорее всего, потому, что лидеры этих фракций Бакыт Торобаев и Омурбек Текебаев в последнее время вели самостоятельную игру в ЖК. Фактически благодаря усилиям социалистов провалилось первое голосование по кандидатурам на должность спикера. Напомним, по договоренности на этот пост изначально должны были номинировать одну кандидатуру – лидера фракции «Кыргызстан» Каната Исаева. Ему это кресло светило в знак благодарности за то, что он сместил с премьерства Темира Сариева.

Однако в последний момент фактически по инициативе атамекеновцев была выдвинута и вторая кандидатура – Бакыта Торобаева («Онугуу-Прогресс»). В итоге оба кандидата на пост спикера, набрав одинаковое количество голосов, не прошли, и было назначено новое голосование. Так кресло торага досталось даже не мечтавшему об этом, мирно восседавшему на троне лидера фракции СДПК Чыныбаю Турсунбекову. Справедливости ради надо сказать, что главный эсдэк долго сомневался, соглашаться ли. Ведь ранее он неоднократно заявлял ИА «24.kg», что не будет баллотироваться на этот пост. Но не отказываться от предложенного куска пирога власти его уговорил Омурбек Текебаев.

Один в поле…

Пока информацию о предполагаемом выходе из коалиции большинства «Онугуу-Прогресса» и «Ата Мекена» никто официально не подтверждает. Скорее, даже отрицают. Но на политическом Олимпе Кыргызстана может произойти всякое. Даже если одна из вышеперечисленных фракций покинет альянс, то свято место недолго пусто будет. В «Республике – Ата Журт» никогда не скрывали стремления попасть в коалицию большинства без всяких условий и преференций, лишь бы их взяли. Лидер «РАЖ» Омурбек Бабанов на протяжении первой сессии вел себя тихо, не лез на рожон, поддержал кандидатуру Чыныбая Турсунбекова на пост спикера и чуть ли не первым подписался под законопроектом о внесении поправок в Конституцию.

Бабанов может долго мечтать о месте под солнцем в парламентской конфигурации большинства. Остальные участники альянса понимают, как только лидер «РАЖ» войдет к ним полноправным участником, на политической арене все изменится. Всем придется считаться с мнением Омурбека Бабанова, а то, что оно у него отличное от других, сомневаться не приходится. Таким политикам, как Иса Омуркулов (СДПК), Канат Исаев («Кыргызстан») и Бакыт Торобаев («Онугуу-Прогресс») невыгодно становление Бабанова самостоятельной фигурой. Он может просто перестать считаться с ними. В преддверии президентских выборов каждый будет биться только за себя. А желание стать фигурой №1 в Кыргызстане есть почти у всех лидеров парламентских фракций. Только они об этом предпочитают молчать. Чтобы лишний раз не навлекать на себя гнев и внимание власть имущих.