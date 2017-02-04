Замахнулись на святое

Последние выходные июля выдались жаркими. СМИ Кыргызстана сообщили, что лидеры парламентских фракций, за исключением Омурбека Текебаева («Ата Мекен»), инициировали законопроект «О назначении референдума (всенародного голосования) по закону КР «О внесении изменений в Конституцию КР».

Омурбек Текебаев не стал объединяться с авторами поправок, так как он не хочет признаваться общественности, что его детище неидеально.

Новость для широкой общественности не стала сенсационной, так как ранее в кулуарах ЖК поговаривали, что проект закона разрабатывается давненько. Его появления ждали еще в апреле-мае, но в последний момент инициаторы передвинули презентацию.

Час X настал

И вот час X пробил. Политические круги заметно оживились. Закинув куда подальше лежаки и шляпки, кремы от загара, многие политики очнулись от затяжного отдыха и принялись изучать законопроект. Те, что находились в столице, скоординировались и решили обсудить новшества тет-а-тет, чтобы наверняка знать, чем для них лично чревато изменение Основного закона страны.

Многих депутатов волнует, не будет ли распущен нынешний созыв ЖК, ведь они с большим трудом и огромными деньгами зашли в его состав и вложенные средства еще не отбили. Однако такие сомнения оказались излишними. Во второй статье законопроекта указывается, что досрочных выборов президента и парламента не будет. Согласно законопроекту, президент и парламент «сохраняют свои полномочия до окончания сроков, на которые они соответственно избраны». Тоже касается и членов правительства, генерального прокурора, председателей Счетной палаты и Национального банка. Они сохранят полномочия до истечения сроков, на которые избраны или назначены, либо до наступления иных, предусмотренных законами обстоятельств, влекущих освобождение от должности.

Инициаторы поправок в Основной закон страны не скрывают, что будут усилены полномочия премьер-министра, депутаты ЖК будут сохранять мандаты даже после назначения на руководящие посты в правительстве. За ними остается право голоса по принимаемым в палате законопроектам. Отставка, освобождение от должности и прекращение исполнения обязанностей премьер-министра или вице-премьер-министра депутатом ЖК влечет восстановление его депутатских полномочий в полном объеме.

Немаловажная деталь: исключается из Конституции норма, по которой наша страна должна исполнять рекомендации международных организаций касательно судебных решений. То есть приоритет останется за нашими нормами, а не международными.

Поправки коснулись и права на освобождение от уголовной ответственности за давностью совершения преступления. Следствие должно завершиться, а дело поступить в суд независимо от наступления сроков давности. При этом полномочия президента остаются прежними. Новшества коснулись и торага ЖК. Срок его полномочий прекращается с распадом коалиции парламентского большинства.

Корректировок более чем достаточно

Развал коалиции влечет отставку правительства. Член правительства, за исключением руководителей государственных органов, ведающих вопросами обороны и национальной безопасности, может быть освобожден от занимаемой должности по представлению премьер-министра. Если в течение пяти рабочих дней после получения представления президент не издает указ об освобождении члена правительства от занимаемой должности, премьер-министр после консультации с лидерами фракций парламентского большинства вправе освободить члена правительства от должности своим решением. В случае отставки либо освобождения от должности члена правительства премьер-министр в течение пяти рабочих дней вносит в ЖК кандидатуру на вакантную должность.

Решение о выходе из коалиции большинства принимается не менее чем двумя третями от общего числа ее депутатов. Решение оформляется постановлением и подписывается каждым членом фракции, проголосовавшим за выход. Ранее такая норма отсутствовала.

В общем, авторы поправок в Конституцию постарались на славу и охватили необъятное. При этом они считают, что успеют до наступления октября принять поправки в законодательство касательно референдума в трех чтениях.

По словам лидера фракции СДПК Исы Омуркулова, принятие поправок в Основной закон страны – продуманный шаг. «Самое главное, что там указывается: нет ни одного слова по укреплению президентской власти и увеличению срока полномочий главы государства», - заявил лидер социал-демократов.

Пройдут ли эти поправки все три чтения в ЖК – вопрос открытый. Так же как и то, что изменения в Конституцию будут приняты на референдуме общественностью. Но это, кстати, мало волнует авторов. Их задача в том, чтобы инициировать законопроект и показать всем, что они готовы сколько угодно перекраивать многострадальную Конституцию.