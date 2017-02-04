СУДный день

Два дня Верховный суд рассматривал решение Комитета ООН по правам человека в отношении Азимжана Аскарова. Последний получил пожизненный срок лишения свободы по обвинению в «организации массовых беспорядков» и «соучастии в убийстве сотрудника правоохранительных органов». В решении комитета, которое носит рекомендательный характер, указано, что Аскарова надлежит немедленно освободить и принять меры по восстановлению его нарушенных прав. Но коллегия ВС КР под председательством Какчекея Эсенканова посчитала иначе: уголовное дело в отношении Аскарова по вновь открывшимся обстоятельствам направили на рассмотрение в Чуйский областной суд.

Имеющие уши да услышат

Советник международной организации Amnesty International по Центральной Азии Татьяна Черновил заявила, что основному посылу ООН отечественная Фемида так и не вняла. Азимжан Аскаров не отпущен, компенсация ему не выплачена, а его право на справедливое правосудие не реализовано до конца. Причина тому, полагает Татьяна Черновил, и с ней согласен ряд других международных экспертов, в поведении родственников погибшего начальника Базар-Коргонского РОВД. На «островке демократии» пострадавшие и есть основное мерило применения закона. С помощью криков и угроз именно они диктуют волю служителям Фемиды.

Представители потерпевшей стороны возмущены решением ВС КР и после его оглашения устроили в зале суда скандал, набросившись с оскорблениями и проклятиями на адвокатов Аскарова и представителей международных и отечественных правозащитных организаций. «Вы хотите повторений событий 2010 года? – кричала сестра покойного. – Мы вам устроим новую бойню». «Я вам головы пяти сартов принесу, или я буду не я!» - бесновалась другая женщина. Милиционеры, проходившие свидетелями по уголовному делу, согласно кивали головами и сквозь зубы обещали устроить новую резню.

«Это демонстрация того, что эмоции настолько накалены и носят такой масштаб, что исполни суд в полной мере решение Комитета ООН по правам человека, это могло нанести ущерб национальной безопасности. Но государство должно быть в силах обеспечить закон. Если компетентный орган ООН выявляет нарушения прав человека, то следует принять меры по исполнению данного решения. Иначе это противоречит международным обязательствам страны и Основному закону», - сказала Татьяна Черновил.

Ах, боюсь, боюсь, боюсь

Эксперты утверждают, что родственников погибшего сотрудника милиции на заседании Верховного суда вообще не должно было быть. Решение комитета к ним отношения не имеет. Адвокат Азимжана Аскарова Нурбек Токтакунов отметил, что вопрос должен рассматриваться исключительно в плоскости, является ли решение комитета новым основанием для действия уголовно-процессуального законодательства страны и освобождения человека. Фабула же самого уголовного дела предметом судебного разбирательства не является.

Эксперты-правоведы указывают на то, что решение Комитета ООН свидетельствует о том, что Азимжан Аскаров – жертва нарушений прав человека со стороны органов юстиции и является потерпевшим. В этом же постановлении нет пути для возвращения дела для нового уголовного разбирательства.

Участниками процесса должны были быть, с одной стороны, заявитель в лице Аскарова или его представителей, с другой – представители государства, которых исполнительная власть должна назначить на свое усмотрение. Это могут быть представители Министерства юстиции, но никак не родственники убитого Мыктыбека Сулайманова. Кстати, именно из-за беспрецедентного давления, оказываемого пострадавшей стороной на судей и свидетелей защиты, Азимжан Аскаров и не мог себя защитить от предъявленных обвинений. Люди, которые готовы были дать показания в суде, что Азимжан Аскаров не имеет отношения к кровавой расправе над милиционером, побоялись, что родственники погибшего их просто уничтожат. Нурбек Токтакунов рассказал, что они не являлись в местные суды, так как опасались за свою жизнь. А показания Аскарова, утверждает адвокат, нельзя принимать за основу, так как получены они были под пытками.

Как отметила Татьяна Черновил, правительство должно было хоть как-то отреагировать на решение Комитета ООН, поскольку иного выхода у страны не было. Кыргызстан добровольно подписал соответствующий пакт и обязан выполнять его предписания и нормы.

Но поскольку данное дело носило не только политический, но и национальный окрас, суд постарался вынести решение по принципу: «и нашим, и вашим». «Дескать, если усмотрели нарушения в ходе уголовного разбирательства, тогда мы их пересмотрим. Но требование комитета по немедленному освобождению Аскарова и дальнейшему восстановлению его нарушенных прав так и не выполнено. Видимо, судьи посчитали, что такое решение должно удовлетворить всех, хотя мы видим по реакции родственников, что они недовольны. К сожалению, суд свелся к изучению обстоятельств, о которых в решении Комитета ООН вообще не говорилось, и они не должны были являться предметом для рассмотрения. И, во-вторых, суд допустил разрастание эмоционального фона, хотя председательствующий должен поддерживать порядок в судебном заседании», - подчеркнула Татьяна Черновил.

А ларчик просто открывался

Азимжан Аскаров стал своего рода разменной монетой в геополитическом противостоянии России и США. Награждение правозащитника премией Госдепартамента стало настоящей бомбой. Закончилось все скандально – правительство Кыргызстана денонсировало соглашение с Вашингтоном о сотрудничестве от 1993 года. Под угрозой фактически оказались все проекты, которые реализовывались в стране за счет американских денег.

Читайте по теме Очень дорогой Азимжан Аскаров

Но деньги стране все-таки нужны, а позиция РФ в Кыргызстане несколько пошатнулась. Особенно после расторжения договора о строительстве Верхненарынского каскада ГЭС и Камбараты-1. Высокопоставленные чиновники «островка демократии» посетовали, что у северного соседа начались финансовые трудности. А тут еще и приближающаяся 100-летняя годовщина Уркуна. И вот Кыргызстан и США намерены выработать новое соглашение о сотрудничестве.

Глава дипломатической американской миссии в Кыргызстане Шейла Гуолтни отметила, что за годы независимости КР в общей сложности оказана безвозмездная помощь на сумму около $2 миллиардов. Она подтвердила намерение США продолжать взаимодействие с КР на основе доверия и взаимного уважения.

Но вопрос с освобождением Азимжана Аскарова остается открытым. Приговор о пожизненном заключении не отменен. А в обществе набирает обороты истерия вокруг активиста и решения ВС КР. Ни одна из сторон не удовлетворена им и считает несправедливым и притянутым за уши. Не получилось у государства и Западу угодить, и успокоить население на юге страны.

А все могло быть гораздо проще, выполняй Кыргызстан возложенные на него международными институтами обязательства и веди честную партию с партнерами.