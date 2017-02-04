Уважаемый, пройдите в отделение, пожалуйста

В Кыргызстане от сотрудников милиции нередко можно услышать грубые или даже матерные слова, особенно часто это происходит во время задержания преступников. В этой ситуации стражи порядка не привыкли сдерживать своих эмоций и даже не обращают внимания на то, что находятся на службе и, по сути, действуют от имени государства. А значит, и говорят от его имени.

Доморощенные кадры

Те горожане, которым повезло проживать по соседству с сотрудниками милиции, рассказывают, что им постоянно приходится слышать, как, придя со службы домой, блюстители порядка не могут переключиться и продолжают «говорить на мате».

Сотрудники эти не с неба на нас свалились, не из-за границы приехали, они такие же граждане нашей страны. И тут надо сделать поправку – такие же, но… облеченные властью. Эта власть дает им особые полномочия и накладывает на них особые требования. То, что в нашем обществе легко прощается рядовому гражданину, человеку в погонах делать недопустимо.

Кнутом и пряником

Про то, что ко всем без исключения гражданам Кыргызстана надо относиться вежливо, не раз говорило руководство профильного ведомства. Еще один из бывших руководителей МВД Молдомуса Конгантиев требовал от своих подчиненных не повышать голос и общаться строго согласно внутреннему положению.

Оказывается, подобные приказы издавали или вносили изменения в приказы и другие экс-министры внутренних дел. Как рассказали в МВД, вопрос этот волновал и Шамиля Атаханова, и Мелиса Турганбаева.

Недавно назначенный на пост главного милиционера страны Кашкар Джунушалиев тоже издал приказ, согласно которому каждый сотрудник органов внутренних дел будет обязан неукоснительно исполнять 16 пунктов документа.

Кашкар Джунушалиев нового не изобрел, но дал понять подчиненным, что намерен всерьез взяться за этическую составляющую службы.

В одном из пунктов приказа говорится, что сотрудники милиции, которые отличатся вежливостью при общении с гражданами, получат премию.

В документе написано, что следует «пропагандировать в служебных коллективах и средствах массовой информации примеры образцового отношения с гражданами, практиковать поощрение наиболее вежливых и внимательных сотрудников».

Думаем, если к приказу, который можно расценивать как кнут, добавить премию за вежливость и корректное поведение, которая исполнит роль пряника, проблему можно как-то попытаться решить. А ведь это действительно проблема серьезная, которая уходит своими корнями в далекое прошлое.

История

Энциклопедия так определяет такое понятие, как мат: «Это бранные слова и выражения, употребление которых не допускается общественной моралью, предназначенные преимущественно для оскорбления адресата или отрицательных оценок людей и явлений. Матерными считаются высказывания, в состав которых входят слова, образованные от матерных корней».

Поэтому как ни прикрывайся щитом многолетней привычки и довольно широким употреблением брани в стране, сам по себе мат и производные от него слова общественная мораль отвергает.

По мнению сотрудников МВД, одной из причин столь частого издания приказов о необходимости вежливого и внимательного отношения сотрудников милиции к гражданам стали регулярные преобразования различных управлений. Основным поводом для нового приказа, считают они, стало создание Главного управления патрульной милиции и преобразование других управлений. Однако, на наш взгляд, причина совсем иная.

Козырная карта

Редакция ИА «24.kg» располагает видеоматериалами, на которых слышно, как сотрудники милиции, используя в своей речи матерные слова, разговаривают с горожанами. В одном из видео офицер не только использует нецензурные выражения, но и угрожает человеку. Не исключено, что соответствующие службы уже провели расследования по данным фактам.

Согласно данным ведомственной комиссии по этике, за 2015 год к дисциплинарной ответственности привлечены 534 сотрудника органов внутренних дел. Сама по себе цифра устрашающая, но отражает ли она реальное положение дел, сказать сложно. Мало верится в то, что наказали всех виновных. У нас это обычно делают выборочно.

Уточните, товарищ начальник!

Похоже, новый министр внутренних дел надеется, что сможет заставить сотрудников вверенного ему ведомства быть вежливыми, корректными и терпеливыми. Главный милиционер страны также просит сотрудников обращать внимание на нарушение норм этики со стороны других сотрудников. И здесь нам хотелось бы спросить вот что: непонятно, как, предположим, лейтенант поселкового отделения милиции сможет сделать замечание полковнику МВД, который взял, да и обругал его последними матерными словами? Есть большие сомнения, что молодой милиционер решится последовать приказу и поставит начальнику нарушение этики на вид. Это был бы очень смелый поступок. Практически на грани самоубийства.

Появятся ли у нас вежливые люди в погонах, да еще и смельчаки, не знаем. Нужно время, чтобы понять, реализуются подобного рода приказы или просто остаются на бумаге.