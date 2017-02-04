Обратный эффект

Информация о том, что парламент, возможно, переголосует за поправки в Семейный и Уголовный кодексы, касающиеся недопущения религиозного обряда нике без официальной регистрации в загсе, вызвала еще больше негатива в обществе, чем само отклонение новшеств.

Когда женщина настаивает

Инициатор корректировок Аида Салянова («Ата Мекен») предложила переголосовать за законопроект, так как многих депутатов на момент голосования не было в зале пленарных заседаний. Вместо них нажимали на кнопки другие законодатели. Спикер Чыныбай Турсунбеков (СДПК) отметил, что нужно соблюсти все процедурные вопросы, прежде чем перейти к переголосованию по скандальным поправкам. Торага публично укорил тех, кто после оправдывался перед СМИ, что у них, дескать, положительная позиция по законопроекту, но в их отсутствие кто-то неправильно проголосовал.

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У большинства народных избранников нет желания вновь голосовать за новшества, потому что в соцсетях развернулась грандиозная кампания против них. Свое мнение на сей счет высказал лидер фракции «Республика – Ата Журт» Омурбек Бабанов, заявивший, что после того как палата не поддержала законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за участие в религиозном освящении брака с несовершеннолетними, пошел черный пиар против парламента. Депутат напомнил, что в отечественном законодательстве есть уже уголовное наказание за брак с несовершеннолетними.

Статья 154 Уголовного кодекса КР

Принуждение к вступлению в фактические брачные отношения с лицом, не достигшим семнадцатилетнего возраста

1. Принуждение к вступлению в фактические брачные отношения с лицом, не достигшим семнадцатилетнего возраста, наказывается штрафом в размере от ста до пятисот расчетных показателей либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до пяти лет.

2. Похищение лица, не достигшего семнадцатилетнего возраста, для вступления в фактические брачные отношения наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Негоже попирать регламент

Гражданское общество, которое неделю назад возмущалось тем, что парламентарии не поддержали уголовное наказание за нике без официальной регистрации, теперь выступает за то, чтобы законодатели не переголосовывали. Дескать, негоже попирать свой регламент и идти на поводу у тех, кто сначала проигнорировал поправки, а потом решил «отмазаться» перед обществом и нажать другую кнопку. Общественный деятель Рита Карасартова на своей страничке в Facebook написала, что Жогорку Кенеш «взял курс на нарушение собственного регламента». Она считает, что это плохая тенденция. «Недавно благодаря Саляновой ЖК «прокатил» внесение изменений в конституционный Закон «О статусе судей». По регламенту ЖК, если парламент не пропустил законопроект, к нему можно вернуться только через шесть месяцев. Убили так убили - ждите шесть месяцев, а не превращайте парламент в цирк», - считает Рита Карасартова.

С ней солидарна другая гражданская активистка - Калича Умуралиева: «Через шесть месяцев возвращайтесь. Прекратите нарушать! Тогда все начнут требовать переголосования. И что будет? Парламент лучше бы озаботился вопросом контроля исполнения существующих карательных норм законов в отношении сожительства с несовершеннолетними. Жизнь без регистрации брака в загсе - это сожительство. Сколько человек и где были наказаны за это? Практически ни одного. Если из-за попустительства госорганов и МСУ не работают уже существующие нормы законов, зачем плодить очередные? А кто будет ловить молдо, когда он будет совершать обряд?»

Гражданское сообщество смирилось с тем, что народные избранники «прокатили» законопроект; от души повозмущались в социальных сетях, а теперь настаивают на том, чтобы ЖК не нарушал собственный регламент. Рассуждают активисты вполне логично: если каждый раз слуги народа по прихоти одного из коллег будут переголосовывать за законопроекты, в парламенте будет бардак. Авторитет у законодательной власти невысок, поэтому постоянные возвращения к принятым или отклоненным законопроектам лишь усугубят ситуацию.

Не в инициативе дело, а личностях

В кулуарах ЖК поговаривают, что поправки Аиды Саляновой не пройдут. Палата не вернется к их обсуждению вторично. Как и к другому законопроекту экс-генпрокурора - «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в КР», который также накануне отклонили. Скорее всего, зарубят и еще одну инициативу атамекеновцев - «О легализации земельных участков с самовольно построенными индивидуальными жилыми домами, возведенными до 3 августа 2012 года».

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Поэтому активисты и предлагают переждать полгода, а потом вновь внести проект закона на рассмотрение. Авось пройдет. Да и общественно-политическая ситуация в стране может сильно измениться за эти 180 дней. Предпосылки есть.

А что касается уголовного наказания за сожительство с несовершеннолетними, то эта норма в УК есть, о чем знают и потенциальные женихи, склоняющие к брачным отношениям несовершеннолетних. Проблема в том, что статья не работает на практике. В Кыргызстане осужденных по 154 статье - раз-два и обчелся.

Так что Аиде Саляновой надо было не новый законопроект разрабатывать, а проконтролировать, чтобы в полной мере работал Уголовный кодекс. Никто контрольные функции у парламентариев не отбирал. Только почему-то нардепы пользуются этим лишь тогда, когда это им удобно. И в погоне за количественными показателями штампуют все новые и новые законопроекты, не заботясь об их качестве.