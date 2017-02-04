Назад, в средневековье

Вряд ли кто-то предполагал, что голосование против поправок в Семейный и Уголовный кодексы, касающееся недопущения религиозного обряда «нике» без официальной регистрации в ЗАГСе, вызовет такой общественный резонанс.

Когда альянс уже не тот

ИА «24.kg» одно из первых опубликовало результаты поименного голосования за законопроект Аиды Саляновой - представительницы фракции социалистов, входящей в коалицию большинства. Казалось бы, все ее инициативы должны идти «на ура» среди коалиционеров. Но не тут-то было. Некоторые социал-демократы проголосовали против новшеств, предложенных экс-главой главного надзорного органа страны.

Поражает, что многие в ЖК голосовали против инициативы депутата фракции «Ата Мекен» еще и по причине личной неприязни. Никто ведь не ожидал, что она, уйдя с поста генерального прокурора, несмотря на громкие судебные тяжбы в отношении ее мужа Бакыта Абдыкапарова, обвиненного в мошенничестве, восстанет из пепла и явится на политический Олимп в качестве народной избранницы.

Напомним, законопроектом предусматривалась уголовная ответственность священнослужителей за освящение брака до его регистрации ЗАГС и совершение обряда бракосочетания с несовершеннолетними. Аида Салянова заявляла, что «уголовное преследование лиц, своими действиями попирающих общепринятые устои и взгляды на институт брака и семьи, позволит переломить сложившуюся ситуацию и вернуть ее в цивилизованное русло, тем самым защитить права несовершеннолетних».

Им замуж невтерпеж

По данным медико-демографического исследования, проведенного Национальным статистическим комитетом Кыргызстана, около 15 процентов женщин вышли замуж до достижения 18-летнего возраста, один процент – до достижения 15 лет. К сожалению, в большинстве случаев в Кыргызстане религиозный обряд «нике» осуществляется в нарушение национального законодательства о минимальном возрасте вступления в брак.

В законопроекте указано, что подобное освящение брака является «грубым нарушением прав человека, лишает их возможностей для развития, угрожает жизни и здоровью, повышает риск стать жертвой насилия и жестокого обращения». В результате этого возрастает число разводов и суицидов.

По словам Аиды Саляновой, в большинстве случаев покинутая женщина с детьми остается без средств к существованию, финансовой поддержки, так как не имеет никаких юридических рычагов воздействия на бывшего супруга для выплаты алиментов. К тому же, выйдя рано замуж, девушка, как правило, остается без высшего образования и работы, так как вынуждена сидеть дома с детьми.

Сначала в ЗАГС, а потом в мечеть

Коллега Саляновой по фракции Наталья Никитенко заявляет, что ей лично известно множество печальных историй, связанных с неурегулированными отношениями, когда семьи находятся в состоянии полубрака и развода. Многие юные мамы, разведясь с мужьями, отправляются на заработки за границу, оставляя малолетних детей на попечение престарелых родителей. «Необходим закон, который мог бы позволить защитить институт семьи. Например, церковь не проводит обряд венчания без свидетельства о браке, поэтому закон логичный и своевременный», - считает она.

Кыргызстан, кстати, является участником международных конвенций по соблюдению минимального брачного возраста. Для искоренения практики браков несовершеннолетних комитет ООН рекомендовал расширить государственные образовательные программы по криминальной сущности таких браков и ускорить введение запрета на проведение религиозных обрядов бракосочетания без регистрации в органах ЗАГС.

Результаты голосования для самой Саляновой стали сюрпризом. Она попыталась поставить законопроект на переголосование, но не получилось.

«Статистика показывает, что чаще всего несовершеннолетние девушки заключают брак через «нике» в сельской местности и в бедных семьях. Это говорит о том, что родители сами инициируют такие браки, возможно, из-за того, что дочери висят у них на шее. Те же, кто женится на несовершеннолетних, не берут в жены образованных, умных или городских девушек. Они стараются жениться на сельских и малообразованных, потому что последние не могут защитить свои права, часто нуждаются в деньгах. Женихи это знают и пользуются этим», - прокомментировала в СМИ итоги голосования по поправкам в Семейный и Уголовный кодексы она.

Кто тут не при делах?

Отметим, в палате в день голосования по законопроекту не все депутаты были на своих местах. За некоторых голосовали присутствующие коллеги.

Например, электронное табло показало, что Исхак Масалиев («Онугуу-Прогресс») выступил против принятия поправок. На вопрос ИА «24.kg», почему, он ответил так: «На момент голосования я не был в зале. За меня проголосовали другие. К сожалению, без учета моего мнения. Сам я был одним из инициаторов законопроекта, поэтому не мог голосовать «против».

Но коллега не знал моей позиции. На будущей неделе я намерен поднять вопрос о возврате к переголосованию. По крайней мере, для стенограммы обязательно скажу, что выступал «за» законопроект. Главный смысл данного документа был не в запрете заключения религиозного брака с несовершеннолетними, а в том, чтобы «нике» заключались при наличии официальной регистрации брака в органах ЗАГС», - заявил депутат.

Не успели сотрудники аппарата ЖК оформить законопроект как не прошедший первое чтение, как в социальных сетях разразился скандал. Кто-то из активных пользователей в пух и прах раскритиковал депутатов за то, что они не поддержали благородную инициативу экс-генпрокурора. Но были и те, кто заявил, что она, разрабатывая столь важный юридический документ, не удосужилась позаботиться о его экспертизе.

Правозащитник Нурбек Токтакунов на своей страничке в социальной сети написал, что Аида Салянова «слепила законопроект про запрет «нике», а о приличной экспертизе не позаботилась».

«Экспертиза ведь не для того, чтобы приложить к законопроекту для комплекта. Экспертиза для того, чтобы мозги включать, чтобы закон не навредил, устранить противоречия внутри законопроекта и противоречия с другими законами, позаботиться об исполнении этого закона впоследствии, о бюджетном обеспечении. Сработала на «тяп-ляп», а теперь она герой, а все остальные депутаты - педофилы», - выразил мнение он.

Общественность ждет, что парламентский корпус под давлением гражданского сектора вернется к переголосованию по поправкам. Такие случаи в практике парламентаризма бывали. Существуют механизмы. Будет ли эта процедура применена к инициативе Аиды Саляновой – неизвестно. Все зависит от того, кто из парламентариев настоит на переголосовании.

Между тем на следующей неделе палата должна голосовать еще по одному скандальному законопроекту, инициированному атамекеновцами, - «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Кыргызской Республике». Данный документ призван ограничить финансовые расходы и количество приглашенных лиц на различные торжества и празднества. Скорее всего он также не будет поддержан большинством. Слишком много было в палате возражающих. И не только в оппозиции, но и в самой коалиции большинства.

Вероятнее всего вместо стабильного развития Кыргызстан с такими политиками откатится назад – в средневековье.