Плевать мы хотели!

В Кыргызстане в последнее время часто говорят о культуре поведения в общественных местах, о наведении чистоты в городе. Особенно после случая с девочкой-шелухой, так ее прозвали в Интернете.

Все, кому не лень, сетуют на бездействие властей, муниципальных служб, критикуют их за то, что город грязный, много мусора. Но, может, прежде стоит взглянуть на себя и оценить свое поведение.

О чистоте города вспоминаешь, когда гуляешь по нему. Посмотрите на асфальт: некуда ступить, везде наплевано. Лично вас это не тревожит?

Заразиться - раз плюнуть…

Кому-то может показаться, что тема не столь серьезна и важна. К сожалению, это не так. Заплеванные дороги кроют в себе опасность заражения инфекционными заболеваниями.

По словам директора Национального центра фтизиатрии Абдулаата Кадырова, этот вопрос в Кыргызстане очень актуальный. Если пройти по тротуару, то буквально через каждые несколько метров можно увидеть плевки. Специалист отмечает, что это как раз та среда, в которой вероятность заражения туберкулезом и другими инфекциями резко возрастает.

Читайте по теме Туберкулез излечим!

«Больной этим недугом при кашле выделяет мелкие частицы - пузырьки мокроты, в них в большом количестве содержатся микробактерии туберкулеза. Наверное, у вас возникает вопрос, сколько живут во внешней среде в мокроте эти бактерии? Отвечу: если мокрота в жидком состоянии, в течение 5-6 месяцев, в высохшем виде – 2-3 месяца. Важный момент: под действием солнечных лучей указанные бактерии погибают в течение 15 минут», - подчеркнул он.

Сплюнул – получи штраф!

«К сожалению, в Кыргызстане очень низкая культура поведения. Когда гуляю с детьми в парке, наблюдаю, как солидные на первый взгляд люди часто плюются. Согласитесь, не самая приятная картина. Во-первых, некрасиво, во-вторых, создает вероятность заражения инфекционными болезнями», - добавил директор Национального центра фтизиатрии.

Он признался, что, видя подобное, он не может оставаться равнодушным и порой делает замечания таким индивидам. «Иногда можно услышать в ответ не совсем приятные слова, могут и на три буквы послать, - отметил Абдулаат Кадыров. - Даже на территории моей больницы на каждом шагу можно увидеть эти плевки, хотя всем больным выдаются специальные приспособления».

Специалист поддерживает практику зарубежных стран, где за плевки штрафуют. «К сожалению, в Кыргызстане такую меру наказания не используют. А надо бы, думаю, что это очень хороший способ бороться с теми, кто ведет себя некультурно», - подчеркнул он.

Во многих странах запрещены плевки. Например, для предотвращения распространения свиного гриппа в 2009 году мэр небольшого французского городка Кулен ввел запрет на плевки. Такая норма существует и в Китае, закон вышел за год до Олимпиады в Пекине в 2008 году. В Сингапуре за плевок на улице штрафуют на 500 сингапурских долларов.

Объявляем войну!

В Кыргызстане набирает популярность кампания против плевков. Как рассказал ИА «24.kg» организатор акции «Тукурбо!/Не плевать!» Куштар Мамыталиев, он много лет прожил за рубежом и недавно вернулся на родину. Первое, что ему бросилось в глаза – плевки на асфальте. «Они буквально на каждом шагу, это меня раздражало и бесило. Особенно когда гуляешь вечером, если светит фонарь, то плевки даже светятся и блестят. Я считаю, что это позор для народа и страны. К сожалению, люди не соблюдают элементарные нормы культуры. Подобное поведение они воспринимают как нечто обыденное. Например, когда я вежливо делаю замечание, в ответ слышу: «Хорошо. А куда нам плевать?» Я решил найти способ борьбы с таким поведением - буквально объявил войну «харкунам», распечатал наклейки и развесил по городу, разместил в соцсети», - пояснил он.

Оказалось, эта проблема тревожит многих, акция вызвала волну реакций. Люди благодарили за инициативу, хотели присоединиться, просили наклейки. Акцию поддержал даже президент страны Алмазбек Атамбаев. Из своего фонда он выделил 50 тысяч сомов на борьбу с плевками.

«Радует, что за короткий промежуток времени можно увидеть небольшие результаты. Где размещены наклейки, люди стали меньше плеваться, об этом мне говорят дворники, торговцы на базарах, пишут в Интернете. Однако для борьбы с этой проблемой нужно объединиться, ведь чистота города и Кыргызстана нужна каждому гражданину. К тому же роль СМИ имеет особое значение, нужно людям постоянно напоминать об этой проблеме», - подчеркнул Куштар Мамыталиев.

Мы бессильны?

По облику столицы судят обо всей стране. Впечатление иностранца о Кыргызстане может испортить маленькая деталь, точнее - ужасная привычка местного населения.

Как рассказала ИА «24.kg» вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова, сейчас какие-то меры в отношении плюющихся людей принять не могут. «Такие нормы в Административном кодексе не прописаны, к сожалению. Однако мы сейчас с депутатами городского кенеша рассматриваем вопрос о принятии нормативного документа на уровне города, если это не противоречит законам. Проблема, безусловно, волнует мэрию, мы неоднократно встречались с представителями молодежных организаций. Есть предложение создать молодежный совет, одной из приоритетных задач которого будет контроль за соблюдением чистоты в городе», - пояснила она.

Золотые слова

Неравнодушные к этой проблеме сняли даже социальный ролик, который в Интернете с каждым днем набирает популярность. Как оказалось, тема волнует многих граждан. Большинство горожан поддерживает инициативу и выражает недовольство некультурным поведением «верблюдов».

Хочется надеяться, что такая поддержка в социальных сетях окажется не меньшей и в реальной жизни. Чистота города и страны зависит от каждого из нас. На ум приходят замечательные слова видного государственного и партийного деятеля Исхака Раззакова: «Если ты будешь чист, если я буду чист, то и общество будет чистым».