Немецкий шок от кыргызского правосудия

Гражданин Германии (в его интересах мы не указываем подлинного имени и фамилии), назовем его Сергей, на протяжении семи месяцев пытается защитить свою честь и достоинство в Кыргызстане, а также наказать тех, кто должен отвечать согласно уголовному законодательству за «заведомо ложное сообщение о преступлении». Наш герой был уверен, что перед законом все равны, и неважно, в какой стране ты оказался.

История эта началась с того, что в апреле 2014 года мужчина сдал свою квартиру в Бишкеке. Спустя несколько месяцев квартирантка, назовем ее Алина, уведомила владельца в том, что планирует съезжать, и пообещала погасить имеющуюся задолженность и привести жилье в надлежащий вид. В качестве залога, по словам Сергея, девушка оставила ноутбук.

Стоит отметить, что Алина снимала жилье у Сергея достаточно долго, и тот даже стал относиться к ней как к дочери, говорит, что всегда шел ей навстречу и даже снижал стоимость аренды.

Кто предложил?

По договоренности 6 апреля 2015 года девушка должна была вернуть долг и получить компьютер обратно. Однако Алина решила действовать иначе и написала заявление в УВД Свердловского района, в котором обвинила Сергея и его супругу в краже (!) ноутбука. Видимо, девушка решила не просто вернуть свою технику, но и продемонстрировать свои связи в органах внутренних дел. В нашей стране никого не удивишь сообщением о том, что людям приходится месяцами ждать от органов внутренних дел принятия того или иного решения по их делу, однако в этой истории все происходило стремительно, правда, не в пользу по-настоящему пострадавшей стороны.

В тот же день супруга нашего героя Ольга добровольно выдала технику сотрудникам милиции, и 17 апреля 2014 года заявительница Алина в здании УВД Свердловского района получила свой компьютер в целости и сохранности.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела следователь следственного управления УВД Свердловского района Мехриниса Касымова установила, что как таковой кражи ноутбука не было. Таким образом, органы следствия убедились, что ни Сергей, ни его жена Ольга никакого преступления не совершали.

«Duralex…», но не в Кыргызстане?

А раз не совершали, то Сергей решил действовать, как это принято во всем цивилизованном мире. Люди там отстаивают свою честь и достоинство через суды, поэтому Сергей подал заявление в УВД Свердловского района о возбуждении уголовного дела против экс-квартирантки Алины. Однако ему, пока непонятно по каким причинам, отказывают в возбуждении уголовного дела. Затем районная прокуратура отменяет постановление об отказе уголовного дела против Алины. А в РУВД отменяют постановление не Сергея против девушки, а то постановление, в котором РУВД признало (!), что кражи ноутбука не было. Таким образом, милиция вновь возбуждает дело по факту кражи техники и вновь его прекращает.

Избирательный подход?

В Кыргызстане сложилась практика: когда задерживают того или иного политика или уголовное дело придается огласке, фигурантов сразу закрывают под стражу, и только потом начинаются следственные мероприятия. В данном случае следователь Касымова вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Возникает вопрос, а почему не применяется статья 329 УК КР? Согласно ей, если человек сообщает правоохранительным органам умышленно искаженную или неправильную информацию о совершении преступления и дело считается оконченным с момента получения сообщения органам внутренних дел, то за это предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа от 200 до 500 расчетных показателей либо лишение свободы от одного до трех лет.

По непонятным причинам следователь Касымова не стала комментировать свое решение, а информацию по данному делу озвучил заместитель начальника следственного отдела Руслан Бердибаев.

«Посторонних свидетелей на момент инцидента не было, каждый утверждает свое. Да, факта кражи не было, но есть комментарий к 329 статье «опасность данного преступления в том, что оно ведет к необоснованной затрате времени и сил работников правоохранительных органов, занимающихся их проверкой, может иметь своим последствием неосновательное возбуждение уголовного дела, привлечение к ответственности и даже осуждение невиновного». Мы не возбудили дело, никого не привлекли к уголовной ответственности, то есть последствий нет. Если Сергей утверждает, что она его очернила, и он защищает свои честь и достоинство, то это решается в гражданском порядке, на то есть судебный орган. А по уголовному законодательству (по статье 329) мы сейчас не можем привлечь никого к ответственности», - сказал он.

Иностранец недоумевает, почему заявление, которое должно рассматриваться в течение двух недель, гуляет по кабинетам и госорганам уже несколько месяцев.

Пожилой мужчина недоумевает, как можно отплатить такой жестокостью человеку, который в тяжелую минуту понял тебя и поддержал. Сергей признается, что эта история стала для него своеобразным уроком, и он призывает молодых граждан КР не брать пример с его знакомой.