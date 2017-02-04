«Неожиданное» рядом

Избрание спикером Жогорку Кенеша главного социал-демократа Чыныбая Турсунбекова не стало неожиданностью для большинства народных избранников.

Неделю назад, когда глава счетной комиссии Мирлан Жеенчороев («РАЖ») «свернул» дальнейшее голосование по кандидатурам Каната Исаева («Кыргызстан») и Бакыта Торобаева («Онугуу-Прогресс»), все поняли: в парламенте разыграли многоходовую игру и настало время для ее кульминации. Путем нехитрых размышлений выяснилось, что на место спикера теперь будет метить кто-то из фракции СДПК. Тот, кто устраивает все ветви власти и никого не раздражает.

И все же Чыныбай Турсунбеков - вопреки ожиданиям многих парламентариев - стал не единственным кандидатом на пост торага. В последний момент посостязаться с ним решил депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Исхак Масалиев. За него проголосовали 26 парламентариев. Если бы у Масалиева было больше времени на агитацию, он, скорее всего, набрал бы еще больше голосов.

Новоиспеченный торага Чыныбай Турсунбеков должен быть благодарен бывшему коммунисту за то, что тот выступил альтернативой. А то бы весь парламентский корпус заполнили слухи, что нынешнее избрание главного социал-демократа спикером заранее и тщательно спланировали.

Фракция «Онугуу-Прогресс», выдвинувшая альтернативу, приятно удивила общественность. Ее лидер Бакыт Торобаев не пошел на поводу у коалиции большинства и не стал поддерживать единого выдвиженца, но и в проигрыше не остался. По сути, фракция Бакыта Торобаева дала всем понять, что с ними в будущем придется считаться.

Социал-демократы не особо волновались по поводу тайного голосования по избранию спикера. Ранее фракции «Кыргызстан», «Ата Мекен» и «Республика - Ата Журт» поспешили заявить о поддержке Чыныбая Турсунбекова. Процедура тайного голосования прошла без эксцессов.

По сравнению с бывшим спикером Асылбеком Жээнбековым нынешний пока не обзавелся большим количеством недоброжелателей, никому палки в колеса не вставляет, не раздражает и, в отличие от многих политиков, может выслушать собеседника. О его предшественнике уже все подзабыли. Ведет себя бывший спикер сообразно сложившейся иерархии, то есть тихо. Вчера он проводил нового спикера до кресла и пожелал ему успехов в законотворческой деятельности. Для Асылбека Жээнбекова это было еще одним поводом засветиться перед телекамерами.

Как себя поведет новый торага, неизвестно. Но лидеры фракций не позволят ему вести себя так, как делал бывший спикер. Чыныбаю Турсунбекову депутаты дали это понять прямо на заседании парламента. Дважды повторять главному социал-демократу не надо.

Что касается сдачи лидерства во фракции СДПК и коалиции большинства, то эти вопросы решатся на днях. Ранее Чыныбай Турсунбеков отказывался комментировать этот вопрос, просил не напирать на него, так как все должно идти своим чередом. Но уже четко обозначился претендент на должность лидера фракции СДПК – Иса Омуркулов. Не самая идеальная кандидатура, как отмечают источники ИА «24.kg», но, видимо, другого претендента на эту должность во фракции нет.

В целом в парламенте после избрания спикера стало спокойнее. Новоявленный торага заявил, что не будет урезать аппарат ЖК. Сотрудники вздохнули с облегчением, ведь последние две недели они сильно нервничали, а многие сидели на чемоданах. А ну как новая метла начнет мести по-новому?

Единственное, что настораживает: слишком много социал-демократов встало в последнее время у руля власти. Об этом в числе первых заявил вчера Исхак Масалиев, выступая перед палатой в качестве кандидата на пост спикера. Депутат отметил, что монополия власти никогда до добра не доводила. В данном случае общественность может успокоить лишь то, что Чыныбай Турсунбеков, возглавив законодательную ветвь власти, не будет претендовать в 2017 году на пост главы государства. Многие политики, грезящие о кресле президента, вздохнули с облегчением: еще один человек добровольно вышел из большой политической игры будущего года. А до этого отказаться от политических амбиций (только более жестким способом) заставили Темира Сариева, когда вынудили его подать в отставку с поста премьер-министра.