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Выборы

ОТРК отказалась предоставлять эфир для теледебатов кандидатам в мэры Бишкека

ОТРК отказалась предоставлять эфир для теледебатов кандидатам в мэры столицы КР. Об этом сообщил секретариат партии «Онугуу-Прогресс» в Бишкекском горкенеше.

По его данным, руководство ОТРК в устной форме отказалось предоставить студию, ссылаясь на нехватку времени и необходимость технической подготовки.

«Телевизионный канал «Сентябрь» готов нам предоставить свою площадку для проведения предстоящих теледебатов. Я уже подтвердил им свое участие и надеюсь, что Албек Ибраимов тоже согласится принять участие. Это будет впервые, когда кандидаты в мэры встречаются в публичном пространстве. Пусть это станет хорошей традицией», - цитирует кандидата в мэры Нурдина Абдылдаева секретариат партии.

Как сообщается, «теледебаты двух кандидатов пройдут 10 января на канале «Сентябрь» в вечернее время. Точное время в настоящий момент уточняется».
Ссылка: http://24.kg/vybory/42905/
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