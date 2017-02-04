12:03
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Выборы

ЦИК отказался признавать референдум по изменению Конституции несостоявшимся

ЦИК оставил жалобу активистов о признании референдума недействительным без удовлетворения. Решение принято сегодня на заседании.

Отметим, признать референдум несостоявшимся требовала группа «против» референдума. Активисты считают, что имело место давление на студентов, военных и так далее.

Кроме того, группам «против» референдума не давали возможности вести агитацию. Выступления в СМИ были неравномерными. Также Рита Карасартова заявила, что при подсчете голосов вручную бюллетени, где люди голосовали против поправок в Конституцию, откладывались в папку за поправки. При этом ручной подсчет превалирует над данными АСУ.

Член ЦИК Атыр Абдрахматова посчитала нужным разделить жалобу активистов. Она предлагала решение по поводу нарушения тайны голосования изучить при подведении итогов. Также она попросила обратиться в правоохранительные органы, чтобы они изучили все сообщения о применении административного ресурса на местных выборах и референдуме. Однако ее предложение не прошло.

«Все проблемы, которые отмечены в заявлении, мы рассматривали в процессе изучения отдельных жалоб. Мы даже создали рабочую группу, чтобы проанализировать все недостатки выборного процесса и устранить их в дальнейшем», - отметила Нуржан Шайлдабекова.
Ссылка: http://24.kg/vybory/41894/
просмотров: 31
Версия для печати
Материалы по теме
Рита Карасартова: ЦИК еще не дала разрешение на агитацию нашему движению
В выборах в местные кенеши примут участие 2 миллиона 319 тысяч избирателей
ЦИК потратит на маркеры миллион сомов
ЦИК: Нарушений при проведении тендера по закупке «умных урн» для голосования не было
Кайрат Осмоналиев: Вопрос с выплатой вознаграждения за работу членам УИК должен был решить экс-глава ЦИК
Мэром Кызыл-Кии избран Эрмекбай Топчубаев
Депутаты горкенеша Кара-Куля опять не смогли выбрать мэра
В Кыргызстане хотят ужесточить наказание за подкуп избирателей
Три парламентские фракции определились с кандидатурами в члены ЦИК
Выборы глав органов местного самоуправления в Джалал-Абадской и Нарынской областях назначены на 2 мая
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе