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Выборы

Рита Карасартова: ЦИК еще не дала разрешение на агитацию нашему движению

«Нашему движению «Референдуму – нет!» разрешение на агитацию Центризбирком еще не дал, нас только пригласили в ЦИК в 15.00. В связи с этим вопросом или нет, сказать пока не могу», - сообщила ИА «24.kg» член Комитета гражданского контроля Рита Карасартова.

По ее словам, решение об этом в Центризбиркоме затягивается.

Напомним, движение намерено проводить агитацию против референдума. Для этого активисты сдали документы в Центризбирком. При этом на официальном сайте ЦИК указано, что все граждане страны имеют право на агитацию по поводу референдума.

«Согласно законам о выборах и референдуме, на общественных телеканалах нам обязаны предоставить эфирное время в прайм-тайм, а в другое время - платный эфир», - добавила Рита Карасартова.

Напомним, 11 декабря 2016 года одновременно пройдут выборы депутатов местных кенешей и референдум по внесению поправок в Конституцию республики.
Ссылка: http://24.kg/vybory/39795/
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