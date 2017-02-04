Атыр Абдрахматова: Бишкекская ТИК не имела права отказывать партии «Демократ» в приеме документов

«Бишкекская ТИК не имела права отказывать партии «Демократ» в приеме документов», - заявила ИА «24.kg» заместитель председателя Центризбиркома Атыр Абдрахматова.

По ее словам, в качестве обоснования нарушения своего права партия представила письмо за подписью руководителя рабочей группы Бишкекской ТИК по приему и проверке избирательных документов, которым она уведомляет партию «о невозможности принять документы от партии, так как отсутствует документ, удостоверяющий внесение избирательного залога».

«Как мы все знаем, в соответствии с законом у рабочей группы Бишкекской ТИК нет права как отказать в приеме документов для регистрации уполномоченного представителя партии, так и списка кандидатов, выдвинутых партией. Она должна была просто принять и после проверки, если выявит, что представленные документы не соответствуют требованиям законодательства, вынести проект решения об отказе в регистрации уполномоченных представителей партии, а также об отказе в регистрации списка кандидатов на заседание Бишкекской ТИК, что не было сделано», - отмечает Атыр Абдрахматова.

Сегодня ЦИК решила дать политической партии шанс и не удовлетворила решение Бишкекской ТИК. У «Демократа» есть два дня, чтобы внести 50 тысяч сомов и подать заявку.