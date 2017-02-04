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Выборы

В выборах в местные кенеши примут участие 2 миллиона 319 тысяч избирателей

В выборах в местные кенеши примут участие 2 миллиона 319 тысяч избирателей. Об этом сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы (ГРС).

По ее данным, сегодня ГРС передала списки ЦИК.

Отмечено, что впервые участковые комиссии будут финансироваться по дифференцированной системе.

«Граждане могут голосовать только при наличии биометрической регистрации и ID-карт согласно указанному адресу», - сказал глава ГРС Тайырбек Сарпашев и призвал актив области противостоять подкупу избирателей, а также незамедлительно снимать с предвыборной гонки партии, допустившие нарушения.
Ссылка: http://24.kg/vybory/38782/
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