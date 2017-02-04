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Выборы

Выборы депутатов местных кенешей назначены на 11 декабря

Выборы депутатов местных кенешей КР назначены на 11 декабря. Соответствующий указ подписал сегодня президент Алмазбек Атамбаев.

Центризбиркому поручено организовать проведение выборов в ряде органов местного самоуправления, в том числе в Бишкеке. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Правительство должно выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов согласно смете расходов ЦИКа, а также принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка.
Ссылка: http://24.kg/vybory/38066/
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