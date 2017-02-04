В ЦИК предлагают расследовать, почему трижды назначались выборы главы Бешкентского айыл окмоту

Кайрат Осмоналиев предлагает провести служебное расследование, на каком основании трижды назначались выборы главы Бешкентского айыл окмоту. С такой инициативой член ЦИК выступил сегодня на заседании.

По его словам, необходимо прежде всего призвать к ответу сотрудников аппарата, которые ввели в заблуждение Центризбирком. Замглавы комиссии Атыр Абдрахматова поинтересовалась, известно ли было членам прежнего состава, из которого в новый перешли три человека, о письме Туйгунаалы Абдраимова, где говорилось, что нельзя было трижды назначать переизбрание председателя айыл окмоту.

Члены ЦИК отмечают: утвердив сейчас этот протокол об итогах повторного голосования, они превысят свои полномочия.