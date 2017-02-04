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Выборы

ЦИК: Нарушений при проведении тендера по закупке «умных урн» для голосования не было

«Никаких нарушений при проведении тендера по закупке «умных урн» для голосования ЦИК Кыргызстана не допустила», – заявила ИА «24.kg» представитель Центризбиркома и член тендерной комиссии Елена Джилкичиева.

По ее словам, тендер действительно проведен в сжатые сроки, так как в ноябре должны состояться выборы в 400 местных кенешей, включая БГК, и, возможно, референдум. «Мы просто не успели бы, поэтому так срочно и организовали процесс. Но никаких нарушений не было. Все заявки и поданные документы тщательно изучались и анализировались», - сказала она.

Она добавила, что тендер выиграла та компания, которая уже поставляла АСУ в 2015 году.

Отметим, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов (ЦИК) Кыргызстана на деньги Европейского союза напрямую закупила у южнокорейской компании «Miry Systems» урны для голосования на 260,67 миллионов сомов.
Ссылка: http://24.kg/vybory/36192/
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