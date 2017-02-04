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Выборы

Кайрат Осмоналиев: Вопрос с выплатой вознаграждения за работу членам УИК должен был решить экс-глава ЦИК

«Вопрос с выплатой вознаграждения за работу членам УИК на местных выборах 27 марта должен был решить экс-глава ЦИК Туйгунаалы Абдраимов», - заявил ИА «24.kg» член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев.

По его словам, представители участковых избирательных комиссий справедливо требуют компенсацию и непонятно, почему Туйгунаалы Абдраимов не сделал ничего, чтобы они получили деньги. «Во многих странах быть членом УИК – почетная обязанность. Вроде присяжного заседателя, и за это не положено платить, но в Кыргызстане иная практика. И если сейчас УИКи не получат кровно заработанные, это может привести к негативным последствиям на выборах осенью. Люди просто откажутся работать», - отметил Кайрат Осмоналиев.

Он также объяснил, почему тендер на закупку «умных урн» проводится в такие сжатые сроки. «Согласно требованию, должны поставить основное оборудование и резервное на случай технических неполадок. Если в конце ноября еще и референдум будет проходить, то нагрузка двойная. У нас 2,4 тысячи УИК. Вот и считайте, сколько нужно урн. Ведь их нужно не просто привезти, а еще установить и протестировать», – отметил Кайрат Осмоналиев и добавил, что вскрытие тендерных заявок состоится 15 августа.
Ссылка: http://24.kg/vybory/35742/
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