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Выборы

На выборах в местные кенеши используют систему «Адресный регистр»

На выборах в местные кенеши Кыргызстана используют систему «Адресный регистр». Об этом сообщает ГРС КР.

По словам главы службы Тайрыбека Сарпашева, «Адресный регистр» – результат работы по оцифровке базы данных недвижимости и адресных листков. Он включает свыше 32 тысяч улиц по всей стране. «Эта система является одним из важных универсальных инструментов на пути перехода к электронному правительству», - сказал чиновник.

«Программа дает четкое представление о границах территориальных и участковых избирательных комиссий, о прописанных гражданах на территории того или иного участка на автоматизированном уровне. Это благоприятно отразится при составлении качественного списка избирателей», - отметил он.
Ссылка: http://24.kg/vybory/35060/
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