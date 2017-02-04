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Выборы

Жыргалбек Саматов утверждает, что у него нет российского гражданства

Жыргалбек Саматов утверждает, что у него нет российского гражданства. Об этом он заявил сегодня на заседании ЦИК.

По словам нардепа, он обратился в суд в Казани, чтобы доказать, что никогда не подавал документы на приобретение российского паспорта. Также депутат уверяет, что у него есть результаты почерковедческой экспертизы, доказывающей, что на всех необходимых для получения гражданства заполненных якобы им формах, стоит не его подпись. Он считает, что кто-то другой мог вместо него получить российский паспорт. Также он просит членов ЦИК не принимать пока решения о досрочном прекращении депутатских полномочий.

Первый раз ЦИК вручил ему значок и удостоверение депутата 9 декабря 2015 года, а через несколько дней лишил статуса народного избранника. Поводом стало сообщение о якобы наличии у нардепа российского гражданства. Народному избраннику пришлось несколько раз доказывать в суде, что это не так.

В итоге 11 января ЦИК отменил постановление о досрочном прекращении Жыргалбеком Саматовым депутатских полномочий и вернул ему мандат.
Ссылка: http://24.kg/vybory/34426/
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